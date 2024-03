Da den tidligere Formel 1-stjerne Heikki Kovalainen i november gik til lægen for at blive grundigt undersøgt, fik han en chokerende nyhed.

For undersøgelsen viste, at finnen har en forstørret hovedpulsåre. Det fortæller han til finske Iltalehti.

Lægen beordrede ham i samme øjeblik til at sætte sin karriere på standby og samtidig holde sin fysiske belastning på et minimum.

Nu står han foran en åben hjerteoperation, der skal muliggøre et comeback til rallybilerne, som han har kastet sin kærlighed over siden F1-karrieren.

Heikki Kovalainen var i to sæsoner holdkammerat med Lewis Hamilton hos McLaren-Mercedes. Foto: Frank May/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Heikki Kovalainen var i to sæsoner holdkammerat med Lewis Hamilton hos McLaren-Mercedes. Foto: Frank May/AP/Ritzau Scanpix

»Dagen før inspektionen var jeg ude at løbetræne. Jeg var så glad for at se, hvor godt min krop havde det. Det var lidt af et chok, da lægen næste dag fortalte mig, hvad prøverne havde vist,« siger Kovalainen til det finske medie.

»Hele vinteren er gået med at kortlægge, hvad der kan gøres ved det. Jeg har været i Japan for at tale med fagfolk,« siger Kovalainen, der sammen med lægerne hælder til en åben hjerteoperation.

»Det er så stor en operation, at der altid er en risiko for det værste. Men aorta har udvidet sig i en sådan grad, at den kirurgiske tærskel er overskredet,« siger Kovalainen.

Den finske racerkører håber, at operationen kan gøre ham i stand til at konkurrere igen.

Heikki Kovalainen kørte seks sæsoner i Formel 1 og vandt ét grandprix. Foto: Balazs Czagany/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Heikki Kovalainen kørte seks sæsoner i Formel 1 og vandt ét grandprix. Foto: Balazs Czagany/AP/Ritzau Scanpix

»Oddsene er i min favør. Men hvis det viser sig, at jeg på trods af operationen ikke kan fortsætte med at køre racerløb, så må det være sådan. Jeg har kørt i et stykke tid nu,« siger Kovalainen.

»Min prioritet er at komme tilbage til et normalt liv.«

Kovalainen debuterede i Formel 1 for Renault i 2007, inden han kørte to år som Lewis Hamiltons holdkammerat hos McLaren-Mercedes. Her vandt han selv ét grandprix.

Hans sidste Formel 1-løb var i Brasilien 2013, hvor han var stand-in for landsmanden Kimi Räikkönen. Siden har Kovalainen vundet det prestigefyldte japanske Super GT-mesterskab og kørt en hel del rally.