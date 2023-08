Der var stjernestøv over København lørdag, da Formel 1-ikonet David Coulthard underholdt op mod 30.000 tilskuere ved Fælledparken.

Her susede han ned ad Øster Allé i en af Red Bulls gamle Formel 1-biler.

Og skotten, der var en af legendariske Michael Schumachers største rivaler, havde også tid til at nyde København på sit besøg i Danmark.

Det fortæller han til B.T.

»Ja, helt sikkert. Jeg har været her et par dage, og det er en skøn by. Det er en fantastisk by med meget historie,« fortæller David Coulthard og afslører, hvordan han brugte sin fredag i den danske hovedstad.

»Jeg gik 20 kilometer rundt i byen som turist. Jeg tog hverken turistbussen eller båden. Det har jeg gjort før. Jeg ville bare gå rundt i gaderne og opleve byen til fods.«

»Restauranterne er rigtig gode, der er venlige mennesker, iskolde Red Bulls og indimellem også kolde øl,« siger han med et grin.

Han havde også tid til at opleve Copenhagen Pride, inden han måtte tidligt i seng for at være frisk til lørdagens vilde opvisning ved Fælledparken.

Her var den tidligere verdensstjerne nemlig en af hovedpersonerne ved Red Bull Showrun med Felix Smith og Rasmus Brohave som værter.

Udover David Coulthard, der kørte opvisning i Sebastian Vettels mesterskabsvindende racer fra 2011, brændte både den danske stuntkører Mike Jensen og Red Bulls 'driftbrothers' dæk af på Øster Allé til stor begejstring for publikum.

»Der er så meget energi her denne weekend, og arrangementet er blevet taget så godt imod af så mange mennesker,« fortsætter Coulthard.

»Danmark er et lille land ligesom Skotland, men der er en rig motorsportshistorie her.«

Coulthard vandt 13 løb i Formel 1, hvor han også fem gange sluttede i top tre i mesterskabet.