Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Patrick Tambay døde søndag i en alder af 73 år.

Det gjorde han efter længere tids sygdom, da han i de seneste år har lidt af Parkinsons syge.

Familien bekræfter dødsfaldet ifølge franske L'Équipe.

Den tidligere Formel 1-kører nåede at køre imponerende 114 løb og hentede to sejre grandprix-sejre i motorsportens fineste selskab.

Den tidligere Formel 1-kører Patrick Tambay sidder på sin Team Lixxus GP Masters racer in Sandton, Johannesburg, 10 November 2005. Foto: KIM LUDBROOK Vis mere Den tidligere Formel 1-kører Patrick Tambay sidder på sin Team Lixxus GP Masters racer in Sandton, Johannesburg, 10 November 2005. Foto: KIM LUDBROOK

Patrick Tambay kørte i Formel 1 i to perioder. Først mellem 1977 og 1979, og derefter fra 1981 til 1986.

Han vandt to løb for Ferrari i den anden af ​​disse perioder, hvor han kørte først over målstregen ved Tysklands Grand Prix i 1982 og San Marino Grand Prix året efter.

Patrick Tambays bedste placering i kampen om dem samlede sejr i Formel var i 1983, da han sluttede på en fjerdeplads bag kørerne Nelson Piquet, Alain Prost og Rene Arnoux.

Han kørt sit sidste Formel 1-løb i Australien i 1986.

Tambay var også kendt i sit hjemland Frankrig for sit virke som kommentator efter afslutningen af ​​sin aktive racerkarriere.

Patrick Tambay var gudfar til den tidligere Formel 1-kører Jacques Villeneuve, der vandt Formel 1-verdensmesterskabet i 1997 for Williams.