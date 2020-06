Den tidligere Formel 1-chef Bernie Ecclestone har aldrig været bleg for at sige sin mening.

Men denne gang trækker det store overskrifter og vækker ganske megen vrede rundt om i verden.

Den 89-årige forretningsmand, der tidligere stod i spidsen for verdens største motorsportsserie, har i et interview med CNN kommenteret på Lewis Hamiltons store arbejde for Black Lives Matter-bevægelsen.

Og Bernie Ecclestone starter ud med at rose den britiske racerkører for netop det arbejde.

»For det første er han meget, meget, meget talentfuld som kører, og han ser ud til at være ekstremt talentfuld til at kæmper for noget, og han kan taler. Han kampagne for sorte mennesker er vidunderlig. Han gør det godt, og det er folk som ham - lette at genkende - folk lytter til,« siger Bernie Ecclestone.

Den 89-årige forretningsmogul svarer så videre på, om han tror, Lewis Hamiltons arbejder kommer til at gøre en forskel i motorsporten.

Hverken eller, siger Bernie Ecclestone.

»Det vil blot få folk til at tænke over, hvad det vigtigste er. Jeg tror, det er det samme for alle. Folk må tænke lidt og tænke: 'Nå, hvad fanden.' Nogle er ikke ligesom hvide mennesker, og sorte burde tænke det samme om hvide mennesker.«

»I mange tilfælde er sorte mennesker mere racistiske end hvide mennesker.«

CNN bad Bernie Ecclestone om at give eksempler på, at sorte mennesker kan være mere racistiske end hvide, men det kunne han ifølge CNN ikke give. Han nævnte, at det er noget, han har lagt mærke til over årene.

Udtalelserne har skabt stor vrede på de sociale medier, og det har endda fået Formel 1 til at udsende en pressemeddelelse, hvor de tager afstand fra Bernie Ecclestones udtalelser.

»I denne tid, hvor vi behøver forenelse for at tackle racisme og ulighed, er vi komplet uenige med Bernie Ecclestones kommentarer, der ikke har en plads i Formel 1 eller miljøet.«

»Hr. Ecclestone har ikke haft nogen rolle i Formel 1 siden, han forlod organisationen i 2017. Hans titel som formand emeritus - en ærestitel - udløb i januar 2020,« skriver Formel 1.