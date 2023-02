Lyt til artiklen

Den tidligere chef for Formel 1, Bernie Ecclestone, er kendt for sine til tider vilde udtalelser.

Nu er han på spil igen med en opsigtsvækkende påstand om familien Schumacher.

Ecclestone mener nemlig, at Mick Schumachers karrieresituation havde set helt anderledes ud, hvis legendariske Michael Schumacher havde været ved hans side i dag.

Det siger han i et interview med Bild.

Mick Schumacher blev fyret af Haas efter sidste sæson og er nu blevet reservekører for Mercedes.

Men Bernie Ecclestone er overbevist om, at det havde set helt anderledes ud, hvis hans far, den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher, havde vejledt ham.

»Med Michael som rådgiver ved sin side havde Mick haft en fast plads hos et tophold i dag,« siger Ecclestone til mediet.

»Med al sin erfaring kunne Michael give sin søn så mange gode råd. Han ville have vist ham den bedste måde at gøre tingene på både i forhold til at køre bilen og i forhold til det politiske.«

Michael Schumachers reelle tilstand er fortsat omgærdet af mystik efter hans skiulykke for mere end ni år siden.

