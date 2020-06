Da Ralf Schumacher tilbage i 1998 ville væk fra sit hold, var det ikke bare noget, der kunne klares med en underskrift. I stedet måtte han have hjælp af sin berømte storebror.

Og det var ikke et lille beløb, Michael Schumacher dengang hev op af lommen, for at lillebroderen kunne få lov til at skifte. Det fortæller Eddie Jordan, som Ralf Schumacher kørte for, i et interview med Peter Windsor på YouTube.

Tilbage i 1990'erne havde Eddie Jordan et Formel 1-hold, der som et af de få kunne konkurrere med McLaren og Ferrari.

Men Eddie Jordans hold var ikke altid let at være en del af, og sådan var det også for Ralf Schumacher, der efter halvanden sæson ville væk.

Ralf Schumacher (tv.) og Michael Schumacher. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere Ralf Schumacher (tv.) og Michael Schumacher. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Han ville skifte til Williams, men det var altså ikke helt gnidningsfrit. I hvert fald ikke før Michael Schumacher kom med sine mange millioner.

»Det endte godt for os, fordi Michael Schumacher betalte mig to millioner pund (i dag svarende til knap 17 millioner kroner, red.) for at rive kontrakten med broderen over. Det gjorde jeg selvfølgelig med glæde,« fortæller Eddie Jordan.

Beløbet gjorde, at Ralf Schumacher fik lov til at skifte til Williams i slutningen af 1998.

Og Eddie Jordan slår fast, at det ikke er noget, han bare finder på.

Eddie Jordan fortæller, at han fik to millioner pund af Michael Schumacher. Foto: Crispin Thruston Vis mere Eddie Jordan fortæller, at han fik to millioner pund af Michael Schumacher. Foto: Crispin Thruston

»Selvfølgelig er det sandt. Ingen går ud af Jordans dør uden at betale. I dette tilfælde var det Michael Schumacher, og det var min måde at hævne mig på,« siger Eddie Jordan, med henvisning til da Michael Schumacher i 1991 kørte for netop Jordan i sin Formel 1-debut for efter blot et grandprix at skifte til Benetton.

Michael Schumacher stoppede endegyldigt sin karriere i oktober 2012.

Han gjorde det første gang i 2006, men siden vendte han tilbage til sporten i et par år, indtil han sagde stop. Denne gang permanent.

I december 2013 var Michael Schumacher ude for en voldsom skiulykke, hvor han styrtede og slog hovedet. Siden har han levet afskærmet for offentligheden. Kun meget få ved, hvordan han har det i dag, og sådan forbliver det, har familien flere gange slået fast.