Michael Schumachers tilstand er en evig diskussion.

For der er kun et fåtal af mennesker, der reelt ved, hvordan Formel 1-legenden har det, efter han for fem år siden var ude for et slemt skiuheld. Hvordan har han det, og hvad kan han?

Et af de spørgsmål kom hans tidligere Ferrari-chef Jean Todt til at svare på, da han ellers bare ville kritisere tyske RTLs dækning af Formel 1, men måske kom til at afsløre lidt for meget.

»Jeg er altid forsigtig, når jeg siger noget. Men det er rigtigt, at jeg så Brasiliens Grand Prix sammen med Michael Schumacher i Schweiz,« siger Jean Todt ifølge Auto Bild.

Jean Todt var nemlig ude med en kras kritik af tyske RTL, og det fik de tyske medier til at spekulere i, hvorfor den franske præsident for motorsportsorganisationen FIA havde set Formel 1 i Tyskland.

Og så blev Jean Todt altså nødt til at fortælle, at han og Michael Schumacher havde set det brasilianske grandprix sammen.

Kritikken mod RTL var hård fra start. Jean Todt mente, at der var for mange reklamer midt i løbet.

»Det her var det mest frustrerende tv, du kan forestille dig. Jeg fik flere reklamer, end der var ræs. Hvis jeg var tysk Formel 1-fan og skulle følge sporten via RTL, ville jeg blive meget frustreret,« sagde Jean Todt til at starte med.

Michael Schumacher og Jean Todt sammen i 2007. Foto: ERIC ESTRADE Vis mere Michael Schumacher og Jean Todt sammen i 2007. Foto: ERIC ESTRADE

Og da den nyhed var ude, måtte den 72-årige tidligere Ferrari-boss altså uddybe. Da han først havde fået afsløret, at han så løbet med Michael Schumacher, måtte han så også nuancere sin kritik af RTL en anelse.

»Jeg var meget frustreret, for jeg kunne ikke tro mine øjne efter fem minutter. Når jeg ser et løb, har jeg altid en iPad liggende ved siden af mig med alle tiderne. Det er derfor, at reklamer ikke generer mig så meget. Jeg forstår også godt, at private tv-stationer skal finansiere deres dækning, og at proceduren er i overensstemmelse med loven. Men jeg ville gerne have haft et af de små vinduer nede i hjørnet, hvor jeg ikke fuldstændig misser racerløbet,« siger Jean Todt til Auto Bild.

Han og Michael Schumacher så altså løbet sammen, og det er ikke første gang, at Jean Todt fortæller om sit stadig nære forhold til den tidligere Formel 1-stjerne. Han har før fortalt, at han har billeder af Schumacher hængende derhjemme, og at han besøger sin ven en gang om måneden.

Om de ser Formel 1-løb hver gang, er dog ikke til at vide.