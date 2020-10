Når weekendens Formel 1-løb er skudt i gang, bliver det uden Luna Cristofi på sidelinjen.

For den velkendte TV3 Sport-reporter er lige nu sygemeldt efter sidste uges løb i Portugal. Det fortæller hun til B.T.

»Jeg blev dårlig sidste weekend i Portugal, og jeg var en tur forbi hospitalet,« fortæller Luna Cristofi, som kort tid efter fandt ud af, hvad der var galt.

Hun har fået det, der på latin hedder perikarditis – på dansk betændelse i hjertesækken. Og derfor har hun måttet tage en lille pause.

Luna Christofi, journalist og reporter. Foto: Nikolai Linares Vis mere Luna Christofi, journalist og reporter. Foto: Nikolai Linares

Faktisk var hun også væk lørdag i sidste weekend, men her vendte hun tilbage til søndagens løb. Siden har hun ikke været på arbejde, og hun kommer det heller ikke de næste par uger.

»Det er ikke noget dramatisk. Det smådramatiske i det er, at det kan minde om en blodprop. Jeg har lidt trykken i venstre side af brystet, og for en sikkerheds skyld er jeg i gang med den helt store undersøgelse nu,« fortæller Luna Cristofi.

Derfor blev hun også hurtigt enige med sine chefer på TV3 Sport om ikke at tage nogen chancer. Hun tager derfor ikke med, når Kevin Magnussen og resten af Formel 1-holdet skal i aktion i Italien.

Dog regner den 52-årige tv-vært, der til dagligt er bosat i Spanien, ikke med, at der er tale om en lang pause fra arbejdet. Tværtimod. For hun håber på at kunne være tilbage igen om to uger, når det gælder i tyrkiske Istanbul.

»Der skulle jeg gerne have det godt igen. Det er bare generende at have en trykken for brystet konstant, og jeg bliver enormt hurtigt træt,« siger Luna Cristofi.

Lige nu venter hun på at få medicin og antibiotika, og så regner hun med, at det går væk. »Det plejer det,« fortæller TV3-værten, der ikke ved, hvordan det er opstået.

Foto: Nikolai Linares Vis mere Foto: Nikolai Linares

Der kan være mange grunde, og i de fleste tilfælde er årsagen ukendt, fremgår det af Hjerteforeningens hjemmeside, og en hyppig årsag er virus.

»Det er ikke coronavirus, der er jeg blevet testet igennem,« understreger Luna Cristofi med et grin og henviser til, at hun ligesom resten af Formel 1-mandskaberne bliver testet hver tredje dag, og hun bliver også testet i forbindelse med rejser, hvilket betyder, at hun efterhånden er oppe på mere end 20 tests.

Udover generne har Luna Cristofi det helt fint, slår hun fast.

»Nu kan jeg også se Formel 1 i fjernsynet for en gangs skyld, man ser det jo på en helt anden måde,« lyder det fra TV3 Sport-reporteren.