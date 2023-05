I 38 sekunder var han verdensmester, mens både han, hans familie og hans hold jublede og græd af glæde.

Men så gik det op for Felipe Massa, at han slet ikke var verdensmester alligevel. I sidste sving på sidste omgang i sæsonens allersidste løb havde Lewis Hamilton overhalet en konkurrent og dermed sikret sig Formel 1-verdensmesterskabet for næsen af en nu dybt ulykkelig Massa.

Tidligere samme sæson fandt en af sportens største skandaler sted, og den kan nu vise sig at ændre udfaldet af den dramatiske 2008-sæson.

Det har Felipe Massa i hvert fald samlet et hold advokater for at finde ud af, om den kan, skriver Sky Sports og Autosport.

Felipe Massa vandt sæsonfinalen på hjemmebane i Brasilien men tabte VM-titlen. Foto: Oliver Multhaup Vis mere Felipe Massa vandt sæsonfinalen på hjemmebane i Brasilien men tabte VM-titlen. Foto: Oliver Multhaup

I Singapore kørte Massas landsmand Nelson Piquet Jr. galt med vilje i den såkaldte 'Crashgate'-skandale, der rystede Formel 1-verdenen. Det gjorde han for at hjælpe sin Renault-holdkammerat Fernando Alonso til sejr i løbet.

I april i år udtalte den daværende Formel 1-ejer Bernie Ecclestone, at løbet i Singapore burde være blevet annulleret.

Ecclestone, den daværende FIA-præsident Max Mosley og Formel 1s tidligere løbsdirektør Charlie Whiting kendte angiveligt allerede til den skandaløse episode i 2008, men den kom først i offentlighedens søgelys året efter, da det var for sent at give VM-titlen til Felipe Massa.

Streger man Singapores Grandprix fra sæsonen, betyder det, at Felipe Massa alligevel bliver verdensmester foran Lewis Hamilton, fordi briten mister seks point, mens Massa ingen mister. Han havde selv et katastrofalt løb med et uheld i pitten.

Felipe Massa overrækker pole position-trofæet til Kevin Magnussen i Brasilien 2022. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Felipe Massa overrækker pole position-trofæet til Kevin Magnussen i Brasilien 2022. Foto: HOCH ZWEI

»Det er virkelig uretfærdigt, og jeg tænker helt sikkert, at vi skal studere alt, hvad der skete, for det der skete, var ikke fair,« siger Felipe Massa ifølge Sky Sports.

Den tidligere Ferrari-stjerne har samlet et hold af advokater, der skal undersøge, om det rent juridisk er muligt at gå tilbage og ændre udfaldet af sæsonen på baggrund af 'Crashgate'.

Der er dog ifølge Autosport intet, der tyder på, at Felipe Massa rent faktisk kan lykkes med at få ændret udfaldet af VM-titlen.

Derfor vil han for evigt stå tilbage som manden, der tabte VM-titlen i allersidste øjeblik, mens Lewis Hamilton kan glæde sig over, at 2008-titlen blot var hans første af foreløbigt syv.

Det er i øvrigt delt rekord med Michael Schumacher, der forleden var genstand for et skandaløst 'interview' i et tysk magasin.

Lewis Hamilton ved til gengæld godt, hvordan det føles at miste VM-titlen på sidste omgang. Det gjorde han i 2021 til Max Verstappen efter en meget kontroversiel afgørelse.