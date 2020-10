Mick Schumachers officielle Formel 1-debut er udskudt. Michael Schumachers 21-årige søn skulle fredag formiddag have deltaget i FP1-træningen op til Eifel Grand Prix på Nürburgring, men tåge betød, at redningshelikopteren ikke kunne lette.

Uden hurtig helikopter-adgang til hospitalet er det fast Formel 1-procedure at træning og løb aflyses. I flere omgange ventede Schumacher Jr og resten af Formel 1-feltet på at tågen skulle lette, men løbsledelsen åbnede aldrig pitten.

Det er endnu uvist om FP2-træningen torsdag eftermiddag kan gennemføres, men her skal Alfa Romeo-teamets faste kører Antonio Giovinazzi i alle tilfælde overtage den bil, der i FP1 var reserveret til Schumacher.

I Haas-pitten betød tågen og den aflyste FP1-træning, at Ferrari-junior Callum Illott ikke som planlagt kunne køre Romain Grosjeans bil.

Det ventes nu at både Schumacher og Illott får en ny chance i FP1-træningen i et af de kommende løb; sandsynligvis allerede i Portugal om 14 dage. Om det for Illotts vedkommende vil ske i Grosjeans eller Kevin Magnussens bil er endnu ikke besluttet.

Det skal det nok blive interessant at se på Kevin Magnussen

Temperaturerne omkring Nürburgring er fredag omkring 10 grader og ventes at falde yderligere i løbet af weekenden. Det betyder, at Kevin Magnussen og co kan få svært ved at opnå den optimale temperatur i dækkene under både lørdagens kvalifikation og søndagens løb.

”I alle tilfælde skal det nok blive interessant at se på,” sagde danskeren i går.