Formel 1-Grand Prixet i den japanske by Suzuka er i fare.

Det står klart, hvis man kigger på vejrudsigten for de kommende dage over den berømte racerbane, som er årets 17. Formel 1-løb.

Sådan skriver TV 2 Sport.

Japans Meteoroligske Forbund, JMA, melder, at supertyfonen Hagidis kan være den kraftigste, der rammer landet i år.

Sker det, vil det medføre enorme regnmængder, der kan forstyrre afviklingen af Formel 1-løbet søndag, men også kvalifikationen dagen før.

»I løbet af lørdagen kan der falde over 200 millimeter regn i Suzuka, og lørdag eftermiddag ventes der at falde hele 15 til 20 millimeter regn i timen,« forklarer Anders Brandt fra TV 2 Vejret, der forventer, at det især bliver lørdag, at vejrforholdene kan blive ekstreme.

Til gengæld regner han også med, at vejret bliver bedre søndag, når løbet skal køres.

»Til selve løbet ventes det at klare op. Det bliver tørt – men stadig med relativt blæsende vejr,« forklarer han.

Mon ikke de japanske arrangører er påpasselige med, at løbet køres under ordentlige omstændigheder.

I 2014 var ekstreme vejrforhold også til stede under det japanske Grand Prix.

Det medførte en alvorlig ulykke til den franske kører Jules Bianchi, som ni måneder efter ulykken døde af sine skader, der opstod i forbindelse med uheldet.

Sidste år vandt Lewis Hamilton Japans Formel 1-Grand Prix. Dengang kørte danske Kevin Magnussen ind som nummer 12.