Det var som taget ud af en Hollywood-film.

Outsideren forsøger at skade superstjernen, så han har en konkurrent mindre i det mest prestigefyldte løb af dem alle.

Formel 1-stjernerne Pierre Gasly og Charles Leclerc var færdige af grin, da de blev spurgt ind til en helt særlig situation før Monacos ikoniske Formel 1-grandprix.

De var nemlig begge med i den årlige velgørenhedsfodboldkamp, som mange af stjernerne deltager i, og her var det ved at gå galt.

Pierre Gasly og Charles Leclerc var færdige af grin. Foto: CHRISTIAN BRUNA Vis mere Pierre Gasly og Charles Leclerc var færdige af grin. Foto: CHRISTIAN BRUNA

»Pierre, er det sandt, at du tacklede Charles i fodboldkampen, selvom I var på samme hold?« spurgte Formel 1-reporteren Tom Clarkson.

»Det er fuldstændigt usandt. Ikke i år. Det skete engang, men ikke i år,« grinede Gasly.

Men så brød Ferrari-stjernen ind.

»Jeg tror, det skete igen. Jeg har billeder af det. Jeg vidste ikke, det var dig, og jeg tror ikke, du ved, at det var mig. Men vi kæmpede om bolden!,« svarede Leclerc.

»Okay, det skete måske. Vores niveau kan stadig forbedres en hel del. Jeg bakkede ham bare op ved at kæmpe for bolden. Det vigtigste er, at vi vandt kampen,« lød det fra Gasly. Se hele grineflippet i videoen øverst i artiklen.

Charles Leclerc var en tur i græsset allerede halvandet minut inde i kampen, men han er helt frisk til løbet i Monaco.

Også hans Ferrari-holdkammerat Carlos Sainz Jr. fik sig lidt af et chok, da han måtte have forbinding på låret efter kampen. Han har dog også meldt sig klar til løbet.

Carlos Sainz receives treatment and Charles Leclerc hits the deck in a charity football match days before the #MonacoGP https://t.co/xm5MUXO2GP pic.twitter.com/evMSz7MOxt — Mirror F1 (@MirrorF1) May 23, 2023

Kevin Magnussen og de andre Formel 1-stjerner kæmper om sejren i Monacos Grandprix søndag klokken 15. Du kan følge det live på bt.dk.