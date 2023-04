Han blev på nærmest rekordtid fanfavorit og synonym med Ferrari i Formel 1.

Men et opsigtsvækkende holdskifte, der kan vende hierarkiet på hovedet, kan være under opsejling i motorsportens kongeklasse.

I hvert fald vil rygterne om et fremtidigt samarbejde mellem superstjernen Charles Leclerc og Ferraris ærkerival Mercedes ikke dø.

Selvom Leclerc har kontrakt med det ikoniske italienske hold til udgangen af 2024, er det en 'offentlig hemmelighed', at parterne taler sammen. Det skriver Mirror.

Ferrari-stjernen spøger hos Mercedes. Foto: DARRIAN TRAYNOR

Ifølge den italienske Formel 1-journalist Leo Turrini kender alle fra 'Maranello til Det Indiske Ocean' til snakken mellem Leclerc og Mercedes.

Hvis monegaskeren højst overraskende skal have gennemført et skifte til det tyske storhold, kræver det umiddelbart, at den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton enten stopper karrieren eller finder et andet hold.

De to verdensstjerner kan endda ende i en spektakulær byttehandel ifølge mediet.

Hos Formel 1s tredje storhold, Red Bull, har man naturligvis lagt mærke til snakken. Holdets motorsportsrådgiver, Helmut Marko, fremhæver en såkaldt præstationsklausul i Leclercs kontrakt, der kan blive ekstremt vigtig.

En klausul, der kan åbne for, at Leclerc skifter til Mercedes før sit nuværende kontraktudløb, hvis Ferrari ikke præsterer godt nok.

Ferrari-stjernen har tidligere i år udtalt til Sky Sports, at han elsker Ferrari og ikke taler med andre hold.

»Men vi må se, hvad fremtiden bringer,« sagde han dengang.