Den tidligere Mercedes-boss Jürgen Hubbert er død i en alder af 81 år.

Og det har sendt den nykårede Formel 1-verdensmester, Lewis Hamilton, i dyb sorg.

»Jeg er dybt ked af at høre om tabet af vores ven og familiemedlem Jürgen. Han havde sådan et racerhjerte, og jeg nød vores snakke og hans entusiasme for motorsport,« skriver Hamilton i en såkaldt story på sin Instagram-profil.

Det var bilfabrikanten Daimler, der fredag meddelte, at Jürgen Hubbert er gået bort.

36-årige Lewis Hamilton. Foto: GIUSEPPE CACACE

Jürgen Hubbert var en af hovedaktørerne bag Mercedes' indtog i Formel 1, og derfor hylder Lewis Hamilton da også den tidligere bilboss.

»Hans engagement i Mercedes og for holdet gennem årene var inspirerende. Må han hvile i fred. Mine tanker og bønner går ud til hans familie. Han vil aldrig blive glemt,« skriver han videre på Instagram.

Jürgen Hubbert var chef i Mercedes, da bilgiganten begyndte sit indtog i motorsport i slutningen af 80' erne.

Den tidligere topboss gik på pension i 2004, hvor han kunne kigge tilbage på en Mercedes-karriere, der efterfølgende var med til at føre Lewis Hamilton til sin første VM-titel i 2008.