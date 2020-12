Jeg er egentlig ikke overrasket over, at 39-årige Fernando Alonso fik møvet sig ind i årets Young Driver Test.

Men jeg er irriteret, for det er langtfra første gang, Alonso får bøjet reglerne til egen fordel.

At det sker i den bil, der var tiltænkt den førende kører i Renault Sport Academy, 19-årige Christian Lundgaard, gør kun hele sagen endnu mere ærgerlig.

Young Driver Testen er normalt forbeholdt unge kørere, der maksimalt har kørt to grandprixer, men i år er Alonso (314 grandprixer) altså med.

Dispensationen, som Alonso fik presset igennem, kom, fordi han har holdt pause fra Formel 1 i to år.

Dispensationen har udløst en kædereaktion.

Nu indsætter Red Bull 32-årige Sebastian Buemi (55 grandprixer, det seneste i 2011), og Alfa Romeo kommer med 35-årige Robert Kubica (97 grandprixer, det seneste i 2019).

Ferrari presser på for at få deres nye 2021-kører, Carlos Sainz Jr (120 grandprixer, det seneste to dage før Young Driver Testen), med.

De gamle drenge kan naturligvis bidrage med mere teknisk knowhow end unge rookies, og derfor er valget for det enkelte team ikke svært.

Det er bedre at teste med en erfaren kører end en nybegynder.

Men det er jo netop derfor, Young Driver Testen blev indført: for at give unge talenter en sjælden chance for at vise, hvad de kan, i verdens bedste racerbiler.

For hver eneste erfaren kører, der er med i Young Driver Testen 15. december, er der et ungt talent, der går glip af en kæmpe chance. Og det er Alonso (og Renault), der kontroversielt har ødelagt sportens fødekæde.

Kontroverser er en af Alonsos spidskompetencer.

Efter at have vundet VM 2005-06 for Renault skiftede han i 2007 til McLaren. Her fik han rookien Lewis Hamilton som teamkammerat, og den unge englænder udfordrede omgående den dobbelte verdensmester.

Til sidst kæmpede Alonso og Hamilton om VM, og midt på sommeren stillede Alonso-teamchef Ron Dennis et ultimatum: Enten blev han – Alonso – gjort til enevældig førstekører.

Eller også ville han afsløre, at McLaren i månedsvis havde udnyttet hundredvis af hemmeligtstemplede Ferrari-dokumenter, som en af teamets ingeniører ulovligt havde fået overdraget af en Ferrari-mekaniker.

Dennis, der angiveligt ikke kendte til industrispionagen, valgte selv at gå til bilsportsforbundet FIA med sagen, og 'spy-gate' endte med, at McLaren blev idømt en bøde på cirka 500 millioner kroner.

Året efter vendte Alonso tilbage til Renault, hvor han scorede en kontroversiel sejr i Singapores Grand Prix 2009.

På det tidspunkt overvejede Renault på grund af manglende succes at lukke sit Formel 1-team, men inden løbet i Singapore udtænkte teamchef Flavio Briatore en snedig plan.

Ved at hente Alonso tidligt i pit og umiddelbart efter få andenkører Nelson Piquet Jr til køre i hegnet, så safetycar'en kom på banen, sørgede man for, at Alonso kunne score en overraskende sejr.

Da 'crash-gate' blev afsløret, blev Briatore og Renault-teamet idømt strenge straffe, men Alonso blev frikendt, fordi det ikke kunne bevises, at han kendte til planerne.

Det er også Renault, der nu får skylden for, at Young Driver Testen 2020 er en parodi. Ligesom McLaren fik bøden for 'spy-gate', og Briatore var skurken i 'crash-gate'.

Men det var Fernando Alonso, der drog fordel af alle tre kontroverser.