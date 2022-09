Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er et par tunge dage at komme igennem lige nu for én af motorsportens største stjerner.

Formel-1-køreren Lando Norris og den 22-årige portugisiske model Luisinha Oliveira er nemlig gået fra hinanden.

Det afslører førstnævnte i en såkaldt story på Instagram.

'Hej alle. Efter noget tid og en del overvejelser har Luisinha og jeg besluttet at gå fra hinanden, men vi er stadig gode venner,' skriver den 22-årige britiske racerkører og fortsætter:

Lando Norris og Luisinha Oliveira er gået fra hinanden. Foto: HOCH ZWEI Vis mere Lando Norris og Luisinha Oliveira er gået fra hinanden. Foto: HOCH ZWEI

'Jeg ønsker hende alt det bedste i hele verden, og jeg har så meget respekt for hende. Hun er en fantastisk kvinde med et godt hjerte.'

Det er ikke mere end ni måneder siden, at det nu tidligere par fandt sammen og bekræftede, de havde datet i flere måneder.

Og for blot tre uger siden kunne de to hovedpersoners mange fans på de sociale medier da også følge med, da eksparret var sammen på en romantisk ferie på ferieøen Ibiza.

Lando Norris, der kører for McLaren-teamet, har endnu til gode at vinde et Formel 1-grand prix i karrieren.

Indtil videre er det blevet til seks podieplaceringer.

Den britiske superstjerne skal i øvrigt have ny team-makker næste sæson, da den australske holdkammerat Daniel Riccardo i sidste uge annoncerede, at han stopper hos det britiske racerteam efter denne sæson.