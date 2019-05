Charles Leclerc er en travl mand.

Den 21-årige racerkører er i gang med sin bare anden sæson som Formel 1-kører og har kørt fire løb for Ferrari.

Alligevel ligner han en mand, der ikke blot har farten og evnerne på racerbanen i orden. Han ligner også allerede nu en mand, der kan køre op med holdkammeraten –den flerdobbelte verdensmester Sebastian Vettel.

Og ifølge den tidligere Formel 1-verdensmester Jacques Villeneuve kommer livet ikke til at være lutter lagkage i Ferrari-paddocken, hvis det fortsætter.

Charles Leclerc. Arkivfoto. Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Charles Leclerc. Arkivfoto. Foto: ALEXANDER NEMENOV

Han mener, at Leclercs gode kørsel og dermed presset på Vettel lige nu giver rod i butikken, som det eksempelvis ses efter kvalifikationen til Aserbajdsjans Grand Prix, hvor Leclerc ødelagde raceren.

»Hvis du lytter til alle fansene, så bliver Leclerc ikke kritiseret. Havde det været Vettel, var han blevet ødelagt i medierne... Ved uheldet i kvalifikationen ville Leclerc bevise, at han er nummer et. Til syvende og sidst skader det hele holdet,« siger Jacques Villeneuve til motorsport.com.

Han sammenligner situationen med Mercedes, der har fået den unge, lovende kører Esteban Ocon under sine vinger, men indledningsvis har holdet valgt at lade ham være reservekører for Valtteri Bottas og Lewis Hamilton.

Om det er interne eller bilmæssige problemer, der lumrer i Ferrari, skal vi lade være usagt, men noget fungerer i hvert fald ikke.

Mange eksperter havde før sæsonen peget på, at Ferrari lignede det klart stærkeste hold, og at Mercedes endelig lignede holdet, der skal ud for at jagte i stedet for at forsvare sig.

Sæsonstarten i 2019 har dog vist noget helt andet.

Mercedes har gjort rent bord med en første- og andenplads i samtlige fire grandprixer indtil nu, mens Ferrari i tre af grandprixerne er blevet nummer tre.

Sebastian Vettel ligger nummer tre i den samlede stilling med 52 point, mens Leclerc ligger nummer fem med 47 point. Bottas ligger nummer et med 87 point – et point foran Hamilton.