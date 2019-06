Onsdag annoncerede Christian Lundgaard, at han vil vinde det internationale Formel 3-mesterskab 2019.

Fredag kvalificerede han sig på en skuffende 12.-plads til lørdagens løb på Paul Ricard-banen.

Lørdag ramlede han sammen med en konkurrent på første omgang og udgik.

Det har ikke været nogen god uge for den 17-årige dansker, der senere i år får chancen for at prøve en af Renault´s Formel 1-biler.

Efter at have været blandt de hurtigste i den indledende træning, var 12.-pladsen i kvalifikationen en skuffelse.

»Vi ved ikke, hvad der er galt, og hele teamet er frustreret,« sagde en fåmælt Lundgaard.

Hans håb om at score en ottendeplads i lørdagens løb, og dermed sikre sig pole position til løbet søndag, blev smadret med sammenstødet på første omgang.

Nu starter Christian Lundgaard søndagens løb fra bagerste række, og den annoncerede titeloffensiv ligner allerede en op-ad-bakke opgave.