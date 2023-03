Lyt til artiklen

Frederik Vesti sikrede sig søndag en kæmpe triumf, da han vandt Formel 2-løbet i Saudi-Arabien.

Det er det danske racertalents første sejr i denne sæson, hvor han kæmper for at bevise, at han fortjener chancen i Formel 1.

Vesti, der er juniorkører for Mercedes, havde ellers fået en dårlig sæsonstart inden denne søndag.

Danskeren startede som nummer seks på den hurtige bybane i Jeddah, men han arbejdede sig op, og efter 17 af 28 omgange overtog han føringen, da franske Victor Martins røg af banen og udgik.

Den bringer ham tilbage i den sjove ende af mesterskabskampen.

Efter fire løb ligger Vesti nu nummer fire i mesterskabet med 28 point. Den førende Ralph Boschung har 33 point. Der skal køres i alt 28 løb.

Det er anden gang, at Frederik Vesti står øverst på podiet i klassen lige under Formel 1. I 2022 vandt han et enkelt løb.

Vesti, der kører for italienske Prema Racing, har været på podiet i alt seks gange i 31 starter i Formel 2.

I november kørte han 124 testomgange i Lewis Hamiltons Mercedes-racer. Han har siden begyndelsen af 2021 været tilknyttet Mercedes' talentakademi.

Søndag klokken 18 skal Kevin Magnussen forsvare de danske farver i Formel 1-løbet på samme bane. Det løb kan du følge live på bt.dk.