Der var i den grad stjernetræf ved søndagens Formel 1 Grand Prix i Miami.

Men et billede har især stjålet store dele af opmærksomheden, efter det er blevet delt på de sociale medier.

For her står Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham og Tom Brady på række og smiler til kameraet.

Fire store stjerner i hver deres sportsgren, og det er bestemt ikke gået ubemærket hen i kølvandet på det første løb i den amerikanske stat nogensinde.

Billedet har både Tom Brady og David Beckham delt på deres respektive sociale medier, sidstnævnte med ordlyden: 'Ord er ikke nødvendige', ligesom adskillige aviser og profiler også har opdaget det.

'Sikke et billede', skriver eksempelvis SportBible på Twitter, hvilket har medført tusindvis af likes og delinger af billedet, der er gået viralt.

Selvom han var blandt publikums favoritter, har flere ikke kunnet lade være med at stikke en smule til Lewis Hamilton.

'Hårdt at tage et billede, hvor Lewis kun er den fjerde mest kendte person,' skriver en NFL-fan med et glimt i øjet på Tom Bradys profil, men generelt vælter det ind med store ord.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af David Beckham (@davidbeckham)

Blandt andet bruger mange begrebet 'GOATS' (Greatest Of All Time, red.) om de fire stjerner i henholdsvis Formel 1, basketball, fodbold og NFL, mens flere dog mener, det er lige i overkanten at bruge begrebet om David Beckham.

De fleste er dog enige om, at der i den grad er tale om fire legender, der er blevet foreviget på et sjældent billede fra en stor dag.

De fire var dog langt fra de eneste stjerner, der var til stede ved søndagens løb.

Tennisstjernerne Serena Williams og danske Caroline Wozniacki deltog, og det samme gjorde store musiknavne som Shawn Mendes og rapperen DJ Khaled samt Hollywood-skuespillerne Ashton Kutcher og Michael Douglas blandt andre.

Løbet blev vundet af Max Verstappen, mens Lewis Hamilton – som manges øjne var rettet mod – sluttede som nummer seks. Set med danske briller var det et skidt løb, da Kevin Magnussen blev nummer 16 og dermed sluttede sidst, da hans bil fik en skade.