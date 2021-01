Formel 1-køreren Sergio Perez skammede sig over, at han som den første i feltet testede positiv for coronavirus i 2020-sæsonen.

Det kan godt være, at året sluttede med jubel og glade dage, efter stærk kørsel sikrede mexicaneren en eftertragtet plads hos Red Bull-temaet i den kommende sæson.

Men undervejs i år 2020 havde Sergio Perez det svært. Usikkerhed om Formel 1-fremtiden blev toppet med en positiv corona-prøve – som den første vel at mærke.

»Jeg har helt afgjort haft et hårdt år,« siger Sergio Perez i et interview med Autosport.

(Photo by KAMRAN JEBREILI / POOL / AFP) Foto: KAMRAN JEBREILI Vis mere (Photo by KAMRAN JEBREILI / POOL / AFP) Foto: KAMRAN JEBREILI

Her åbner han op for, hvordan det var at have coronavirus som den eneste i Formel 1-feltet. Sygdommen betød blandt andet, at Perez måtte melde afbud til løb, men også på det personlige plan var det en svær periode.

»Det er mere 'normalt' nu, at folk bliver smittet med coronavirus. Men at være den første kører gav følelsen af, at jeg var den dummeste mand på jorden, fordi jeg blev smittet,« siger Sergio Perez og tilføjer:

»Det var rigtig hårdt for mig at skulle forholde mig til det.«

Skammen over corona blev forstærket af, at sygdommen ramte ned i en tid, hvor Sergio Perez kæmpede for sin daværende plads hos Racing Point.

»Det skete på et ret kritisk tidspunkt i min karriere, fordi der var de her ting kørende omkring min kontrakt,« forklarer mexicaneren.

Som bekendt endte alt godt for Sergio Perez, der skiftede videre til Red Bull, hvor han skubbede Alexander Albon ud på reservebænken.

Sergio Perez vandt også et løb i 2020, da han overraskende sejrede i Bahrain.