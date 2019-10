Formel 1 over kærlighedslivet.

Sådan har sportens nye komet Charles Leclerc nu prioriteret.

Derfor har han slået op med sin italienske modelkæreste Giada Gianni.

»Charles har forladt mig. Han vil udelukkende dedikere sig til Ferrari,« har hun selv fortalt i en Instagram Live-video, ifølge Vanity Fair.

Begge er 21 år.

Charles Leclerc har i denne sæson lignet det helt store, nye stjerneskudt i Formel 1, hvor han kørt næsten sensationelt godt i den røde racer på det seneste.

I weekenden blev han eksempelvis den første Ferrari-kører siden Michael Schumacher til at sikre sig fire pole positions i træk.

Monegaskeren er nummer tre i den samlede VM-stilling.

»Det har overrasket mig, hvor hurtig han er. Jeg synes, han er meget hurtig, og det er vigitig for et hold, at du kan regne med en kører, der er så hurtig,« harr Ferraris teamchef Mattia Binotto sagt.

Charles Leclerc er ikke det eneste stortalent, der for nylig har droppet kærligheden til fordel for karrieren.

Det er kun et par måneder siden, at en lignende historie dukkede op om det belgiske cykelfænomen Remco Evenepoel.

Han havde slået op med kæresten for at flytte til Monaco og dedikere sig til cykelsporten. Kort efter vandt han World Tour-løbet Clasica San Sebastian.