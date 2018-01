Det var en begejstret og positiv Chase Carey, som i denne uge fik præsenteret det danske Formel 1-projekt, der vil have et grandprix til København i 2020.

De danske bagmænd, tidligere minister Helge Sander og rigmanden Lars Seier Christensen, viste den amerikanske Formel 1-boss rundt i byen og præsenterede ham for både bane og politiske spidser som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) samt Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Chase Carey fortalte ved samme lejlighed, at Formel 1s nye ejerkreds sætter den gode fortælling om Københavns historie som vært og flotte kulisse højt.

Et andet punkt, som kunne bidrage positivt til Københavns Formel 1-fortælling, vil ifølge Carey være, hvis Danmark også har en lokal helt i en af de i øjeblikket 20 racerbiler.

»Kørerne er vores helte og de vigtigste stjerner. Så derfor vil det være fantastisk med en lokal kører her i København,« sagde Chase Carey til BT, da han i denne uge stillede op til interview i den danske hovedstad.

Danmark har lige nu en lokal racerhelt i 25-årige Kevin Magnussen, som står foran sin fjerde sæson i motorsportens kongeklasse. Men Kevin Magnussen har kontraktudløb efter 2018-sæsonen med det amerikanske Haas-team, og dermed er der ingen sikkerhed for, at han er at finde i feltet, hvis altså Formel 1 kommer til København i 2020.

Uden dog at nævne Kevin Magnussen ved navn lægger Chase Carey ikke skjul på, at han foretrækker en situation, hvor den danske racerkører kan være med til at skabe en stor hype omkring et Formel 1-løb i den danske hovedstad.

»Det vil altid være positivt. Vi vil altid gerne have lokale kørere fra alle lande, men vi har flere lande end biler lige nu,« sagde Carey og fortsatte:

»Men at have en lokal kører er godt, og det tilfører et ekstra element. Skandinaviske kørere har altid været en stor del af Formel 1-historien, og det vil være et plus med en lokal kører. Man kan kun forestille sig den entusiasme, det vil tilføre.«

Udover Magnussen ville tilstedeværelsen af kørere fra Finland og Sverige også give et byløb i København ekstra kolorit og tilstrømning af tilskuere fra de to skandinaviske naboer for at se helte som finske Valtteri Bottas fra Mercedes og svenske Marcus Ericsson fra Alfa Romeo Sauber.

Dog må det ventes, at Formel 1-fans fra Finland må opgive håbet om at se veteranen Kimi Raikkönen, som ventes af stoppe sin karriere efter denne sæson.