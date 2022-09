Lyt til artiklen

Folk spærrede øjnene op, da de mødte det aparte syn, der ankom til pressemødet.

Som forventet var det Formel 1-køreren Daniel Ricciardo, der dukkede op.

Men han havde forberedt en noget uventet gimmick.

Og da han blev spurgt ind til den, brød australieren ud i latter. Du kan se en bid af pressemødet øverst i artiklen.

Den famøse tatovering. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Den famøse tatovering. Foto: MIGUEL MEDINA

»Det er latterligt. Jeg har Landos ansigt på halsen,« sagde Daniel Ricciardo med henvisning til den tatovering, der prydede hans krop.

»Han ser solbrændt ud.«

Trækket fra Ricciardos side var formentlig for at lukke munden på mange kritikere, der har stillet spørgsmålstegn ved harmonien i forholdet mellem han og holdkammeraten Lando Norris.

For få uger siden blev det nemlig meldt ud, at Ricciardo stopper hos McLaren et år før tid, og at han erstattes af unge Oscar Piastri efter nytår.

Daniel Ricciardo (tv.) og Lando Norris. Foto: JURE MAKOVEC Vis mere Daniel Ricciardo (tv.) og Lando Norris. Foto: JURE MAKOVEC

Det kommer efter en sløj sæson fra den garvede kørers side, hvor det hidtil er blevet til 13 point i 15 løb. Og netop det fik holdkammeraten Norris til at komme med en overraskende udmelding om Ricciardo.

Den antød spændinger mellem to holdkammerater, som det så ofte er set før på forskellige Formel 1-teams.

»Nu vil jeg ikke grave i det, men når man kigger på resultaterne, og hvis man vil have to kørere på samme niveau, så er man ikke overrasket,« sagde Lando Norris – spydigt (?) – da McLarens beslutning om at skille sig af med Ricciardo blev offentliggjort.

Men den umiddelbart manglende sympati hører ingen steder hjemme, forlyder det, hvis man spørger Lando Norris.

»Jeg vil være venner med så mange som muligt, ligesom jeg er det lige nu med Daniel. Vi kommer rigtig godt ud af det.«

Det vidner pressemødet inden weekendens racerløb i Italien om, hvor Ricciardo altså mødte op med tatoveringen af sin britiske holdkammerat.