Men kalder alligevel 2018 for en fornuftig sæson.

Inden årets sidste Formel 1-løb i Abu Dhabi på søndag kan Kevin Magnussen og Haas-teamet se tilbage på en sæson, der på mange måder har overgået alle forventninger.

Men specielt det stærke forår fik måske både danskeren og det amerikanske team til at sætte forventnings-baren et hak for højt.

Magnussens ambition om at vinde ’B-mesterskabet’ for kørere udenfor de tre topteams og Haas´ drøm om fjerdepladsen i konstruktør-VM ser ikke ud til at gå i opfyldelse.

Vi har simpelthen smidt for mange point væk Kevin Magnussen

I det individuelle mesterskab ligger Magnussen inden finalen på niendepladsen, tre point efter Sergio Perez (Force India) og 14 point efter Nico Hülkenberg (Renault). I konstruktør-VM er Haas på femtepladsen 24 point efter Renault.

»Jeg kan stadig blive nummer otte – og nummer to i B-klassen – men det er ikke rigtig noget, jeg tænker på. I alle tilfælde har det været et fornuftigt år, for jeg har været med i den gruppe af kørere, der kæmpede om at blive bedst udenfor de tre tophold,« siger Magnussen.

Men hensyn til konstruktør-VM er skuffelsen over ikke at blive nummer fire også til at overse.

»Det ville være fint at blive ’best-of-the-rest’, men vi har simpelt hen smidt for mange point væk,« siger Magnussen og tilføjer:

»Og vi er jo kun skuffede, fordi vi har kæmpet om den fjerdeplads hele året. Hvis vi i sidste sæsom havde fået at vide, at vi ville blive nummer fem i år, havde vi jo været lykkelige.«

»Inden sæsonen forventede vi ikke at slås om at blive ’best-of-the-rest’ bag de tre topteams. Derfor er femtepladsen en stor præstation. Og den er et godt afsæt for at rykke endnu længere frem i feltet næste år.«

Når Abu Dhabis Grand Prix på søndag er overstået, har Kevin Magnussen vinterferie. Haas deltager som de øvrige teams i en stor dæk-test tirsdag og onsdag, men indsætter test- og reservekørerne Louis Deletraz og Pietro Fittipaldi.

»Det har været en lang sæson, og det bliver godt et holde lidt fri. Det bliver dejligt ikke at have at stramt program, men der går nok ikke længe, inden jeg igen begynder at savne racing,« siger Magnussen.