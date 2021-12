Mercedes-boss antyder, at Lewis Hamilton overvejer at stoppe

Han tabte VM-titlen 2021 til Max Verstappen i gyserfinalen i Abu Dhabi. Men Lewis Hamilton er med 103 grandprixsejre fortsat den suverænt mest vindende kører i Formel 1-historien. Til sammenligning vandt Michael Schumacher 91 grandprixer, mens Max Verstappen foreløbig har 20 sejre.

Bliver Hamiltons fantastiske rekorder yderligere udbygget? Han underskrev i juli en ny kontrakt med Mercedes, der omfatter 2022 og 2023, men hans teamchef, Mercedes-boss Toto Wolff, antyder, at skuffelsen over den kontroversielle VM-afgørelse kan få Hamilton til at ændre fremtidsplaner.

»Lewis er desillusioneret, og det vil tage lang tid, før han kommer sig over skuffelsen. Jeg håber virkelig, han fortsætter, for han er den største kører i historien,« sagde Wolff midt i december på en officiel pressekonference.

Uanset hvornår Lewis Hamilton stopper, kan han se tilbage på en fantastisk karriere, der startede i et socialt boligbyggeri i hjembyen Stevenage.

Hamilton elsker at fortælle om sin fattige barndom, hvor han via radiostyrede modelbiler blev interesseret i gokart.

»Min far måtte have tre job for at få råd til min gokart, og det var bare ikke nemt at være den eneste sorte dreng i en gokart-paddock,« siger han.

Han har utvivlsomt ret, men der gik ikke ret længe, før det var de hvide sønner af velhavende forældre, der misundte Hamilton.

Som 12-årig opsøgte han på egen hånd chefen for McLarens Formel 1-team, Ron Dennis, og fortalte ham selvsikkert:

»De kender mig ikke, Mr. Dennis – men om få år kører jeg en af Deres Formel 1-biler.«

McLaren-chefen blev imponeret af den selvsikre gokartkører og tog ham kort efter under sine vinger. Med økonomisk hjælp fra McLaren og Mercedes var det pludselig unge Hamilton, der havde det bedste materiel på gokartbanerne, og han blev fast-tracket gennem juniorklasserne, indtil Ron Dennis i 2007 gav ham chancen i Formel 1.

Her udfordrede han omgående sin teamkammerat Fernando Alonso. Spanieren, der på det tidspunkt var regerende verdensmester, havde forventet en underdanig elev i den anden side af McLaren-garagen, men Hamilton havde andre planer.

De to McLaren-kørere havde feltets bedste biler, men sloges så hårdt indbyrdes, at det til sidst var Kimi Raikkonen i Ferrari, der kørte med VM-titlen.

Alonso valgte herefter at forlade McLaren. Fra 2008 var Hamilton teamets enevældige førstekører, og han vandt sin første VM-titel allerede samme år. I de følgende sæsoner dominerede først Brawn-teamet og senere Red Bull, men Hamilton vandt alligevel en håndfuld grandprixsejre.

Efter seks år hos McLaren skiftede Hamilton i 2013 til Mercedes og en kæmpe hyre. Det lignede et sportsligt ophørsudsalg, for mens McLaren i mange år havde været et decideret topteam, havde Mercedes blot vundet et enkelt grandprix i tre sæsoner.

Men Hamilton havde læst situationen perfekt. Da Mercedes alligevel ikke var med i titelkampen, havde tyskerne brugt de fleste ressourcer på at udvikle en motor til det nye turbo/hybridreglement, der trådte i kraft i 2014. Det forspring, Mercedes skaffede sig ved den tidlige satsning på de nye motorer, sikrede Hamilton VM i både 2014 og 15, og selvom han i 2016 tabte titelkampen til sin Mercedes-makker Nico Rosberg, fortsatte han triumftoget med nye VM-titler i de følgende år.

I år blev Mercedes for første gang i turbo/hybridæraen for alvor udfordret. Red Bull-Honda var pludselig på niveau med det tyske dreamteam, og Hamilton måtte kæmpe hårdt med Max Verstappen.

Efter 15 sæsoner i Formel 1, syv VM-titler og med en personlig formue på angiveligt halvanden milliard kroner var det imponerende, hvor kampberedt Hamilton tog udfordringen fra Verstappen op.

Formel 1 fik med Hamilton/Verstappen et opgør, der på alle måder kan måle sig med tidligere tiders legendariske kampe a la Alain Prost/Ayrton Senna og Niki Lauda/James Hunt.

I gyserfinalen i Abu Dhabi måtte Verstappen have hjælp af først safetycar'en og siden en kontroversiel afslutning, inden han kunne støde Hamilton fra Formel 1-tronen.

Hamilton, der få dage efter løbet i Abu Dhabi blev adlet af Prins Charles og nu officielt skal tiltales Sir Lewis, kaldte over pitradioen VM-afgørelsen for ‘manipuleret’. Det er den bemærkning og hans åbenlyse skuffelse, der har startet rygterne om, at englænderen overvejer at droppe Formel 1.

Toto Wolff har selv bidraget til rygterne, men teamchefen siger også: »Jeg tror, Lewis' racerhjerte vil få ham til at fortsætte.«

Alt tyder på, at Sir Lewis kæmper videre!