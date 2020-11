Nu synes Christian Lundgaard sikker på at få sin debut i en aktuel Formel 1-bil.

Den 19-årige dansker, der med fire afdelinger tilbage ligger på fjerdepladsen i det internationale Formel 2-mesterskab, har allerede ved tre lejligheder testet en af Renaults to år gamle Formel 1-biler; senest i Bahrain i denne uge.

Lundgaard har i fire år været medlem af Renault Sport Academy, der vil uddanne fremtidens Formel 1-stjerner.

Lundgaards hidtidige test er gennemført med to år gamle biler, fordi der er meget restriktive regler for, hvornår der må køres med aktuelle Formel 1-biler. En af de få lejligheder er den årlige Young Driver Test, der i 2020 afvikles på Yas Marina-banen i Abu Dhabi i dagene efter Formel 1-finalen midt i december.

Her må der kun bruges kørere, der har været til start i to eller færre Formel 1-løb. Men Renault har søgt dispensation for denne regel for at kunne indsætte den tidligere verdensmester Fernando Alonso, der næste år gør comeback i Formel 1 efter tre års pause.

I denne uge nedlagde en række team veto mod Renaults dispensations-anmodning. Renault-chef Cyril Abiteboul har her i Imola antydet, at det handlede om et politisk spil, men Günther Steiner skærer igennem:

»Regler er regler,« siger chefen for Haas F1 Team.

Det betyder, at Renault nu skal indsætte en eller flere af deres unge akademi-kørere, og her står Lundgaard forrest i køen.

»Vi afventer stadig vores planer,« siger en talsmand for Renault til B.T.

Christian Lundgaard vil, når Formel 2-sæsonen slutter, have samlet point nok til den såkaldte super-licens, der er ‘kørekortet’ til at være med i Formel 1-løb.

Hvis Lundgaard som ventet får sin debut i en aktuel Formel 1-bil i Abu Dhabi, vil det ske, præcis otte år efter Kevin Magnussen debuterede for McLaren i Young Driver Testen 2012 på samme bane.