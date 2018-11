Hvor meget har Kevin Magnussen rykket sig?

I 2014 fik den daværende rookie Kevin Magnussen en historisk debut på den store Formel 1-scene, da han kørte sig på podiet i Australien i sit allerførste grand prix. Nu har danskeren været med i mere end fire år, og hvordan er det egentlig gået ham, hvis man skal gøre status?

Det svarer racerkører Mikkel Mac og B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard på i denne udgave af K-Magazine.

K-Magazine er B.T.s podcast, der handler om Kevin Magnussen og Formel 1. Her går vi tæt på den danske racerkører og kigger nærmere på store og små temaer og begivenheder fra den store Formel 1-verden.

Herunder kan du høre den seneste episode af B.T.s Formel 1-podcast 'K-Magazine' og husk, at du også kan abonnere på podcasten i iTunes lige HER

Kevin Magnussen dengang og nu

Det var en historisk debut for Kevin Magnussen tilbage i 2014, da han i Australiens Grand Prix kørte sig på podiet. Dengang McLaren-kører, stadig helt ung og ny på motorsportens største scene. Nu har han været med i mere end fire år, og hvor meget har han egentlig rykket sig - både personligt og som Formel 1-kører?

Selvom Magnussen har slået fast, at han hører til i Formel 1-verdenen, har karrieren langtfra været uden bump på vejen. Fra McLaren til Renault til Haas har Magnussen haft sit at slås med, både hos teamsene og personligt som racerkører.

Og hvad er Magnussens største udfordring som racerkører den dag i dag?

Kevin Magnussen til højre på podiet i Australien. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Kevin Magnussen til højre på podiet i Australien. Foto: WILLIAM WEST

Da Magnussen debuterede og kørte sig på podiet i Australien tilbage i 2014, var det som McLaren-kører, og den flyvende start på karrieren som Formel 1-kører skulle for Magnussen også vise sig at medføre en række udfordringer og bump på vejen.

»De (McLaren, red.) troede selv, det var starten på en renæssance, og det var det i hvert fald ikke. Det var en kæmpe fejlvurdering, McLaren lagde ud,« fortæller Peter Nygaard.

Kevin Magnussens Formel 1-eventyr hos McLaren var ikke uden problemer, og siden skiftede han også til Renault for senere at ende hos Haas. Og det tog også noget tid for Kevin Magnussen at finde sin rette hylde i Formel 1, fordi der er så meget på spil:

»Der er et helt andet game. Ikke bare det her med at køre racerbilen, men også det udenfor, som Magnussen skulle lære, og det har helt sikkert været det sværeste for ham,« siger Mikkel Mac.

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 28: Daniel Ricciardo of Australia and Red Bull Racing prepares to drive in the garage before the Formula One Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 28, 2018 in Mexico City, Mexico. Mark Thompson/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Mark Thompson Vis mere MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 28: Daniel Ricciardo of Australia and Red Bull Racing prepares to drive in the garage before the Formula One Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 28, 2018 in Mexico City, Mexico. Mark Thompson/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Mark Thompson

Kevin Magnussens start i Formel 1 blev også udfordret, og den flyvende start, han fik i Australien, havde også sine ulemper:

»Han satte måske barren lidt for højt. Han ville for meget for tidligt. I hvert fald mere, end bilen kunne, både McLaren-bilen og Renault-bilen, så han overkørte bilerne i nogle situationer,« siger Peter Nygaard.

I denne udgave af K-Magazine kommer vi også forbi Red Bull-kører Daniel Ricciardo, der blev et samtaleemne efter fiaskoen i Mexico, hvor australieren fik noget af et vredesudbrud, efter hans bil sagde stop kort før mål. Og så gør vi også status over sæsonen 2018!

Find podcasten i iTunes, hvor du også finder B.T.s anden nye podcast, Transfervinduet.