Kevin Magnussen kvalificerede sig på syvendepladsen til årets første Formel 1-løb, Australiens Grand Prix i Melbourne.

Første del af kvalifikationen, den såkaldte Q1 hvor de fem langsomste sies fra, var en nervepirrende oplevelse for danskeren. Han lavede en fejl i sit første forsøg, og måtte på banen igen, og først i de allersidste sekunder satte han en tid, der sendte ham videre til Q2

Magnussen havde så travlt med at komme på banen, at Haas-mekanikerne vinkede ham ud af pit-garagen, netop som Sergio Perez kom kørende. Efterfølgende indkaldte dommerne både Magnussen og Perez til afhøring, men en eventuel straf plejer i denne type sager at begrænse sig til en bøde.

Magnussen kom ganske komfortabelt videre til Q3 for de 10 hurtigste kørere. Her understregede Haas, at de på nuværende tidspunkt har den hurtigste bil i ’best-of-the-rest’ feltet bag de tre tophold Mercedes, Ferrari og Red Bull. Magnussens teamkammerat Romain Grosjean satte sjette-bedste tid, et kvart sekund hurtigere end danskeren.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'K-Magazine' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app HER

»Jeg er nogenlunde tilfreds,« sagde Magnussen efter kvalifikationen til B.T.

»’Nogenlunde’ fordi jeg ikke gjorde arbejdet perfekt. Jeg lavede en fejl i Q1, der kostede mig et sæt dæk, som jeg så manglede i Q3. Men der er skud i bilen, og det er positivt, at vi fik bevist det.«

Startplacering vigtigere end race-pace

Ved vinter-testen imponerede Haas og Magnussen ved at køre en længere serie omgange i højt tempo. Søndag venter 58 omgange i Melbournes Albert Park, hvor Haas-teamets race-pace gerne skulle resultere i VM-point.

»Det er svært at være stensikker på hvordan vores fart vil være over distancen i løbet,« siger Magnussen til B.T.

»Men jeg tror i alle tilfælde, at startplaceringen og første omgang bliver vigtigere end race-pace. Nu skal vi bygge videre på vores stærke kvalifikation, og score en god håndfuld VM-point i løbet.«

Albert Park og det udvalg dæk-leverandør Pirelli har med til Australien lægger op til at kørerne gennemfører løbet med en enkelt pitstop.

»Det får i hvert fald ingen betydning for løbet, at jeg mistede et sæt dæk ved fejlen i Q1. Jeg tror alle satser på en etstops-strategi, men det skal vi lige kikke på,« siger Magnussen.

Mercedes satte Ferrari på plads

Ferrari var hurtigere end Mercedes ved vinter-testerne, men i Albert Park var tyskerne igen i front. Verdensmesteren Lewis Hamilton var hurtigst i alle træninger, og tog pole position med teamkammerat Valtteri Bottas på andenpladsen. Sebastian Vettel (Ferrari) var hele syv tiendedele langsommere end Hamilton på tredjepladsen, mens Max Verstappen (Ree Bull-Honda) på fjerdepladsen var yderligere en tiendedele efter.

»j´Jeg er ikke alt for bekymret,« sagde Vettel efter kvalifikationen.

»Men selvfølgelig havde jeg gerne set, at det var mig, der var syv tiendedele foran Mercedes. Vi har en god bil, og jeg tror på vi kan kæmpe med Mercedes i løbet.«