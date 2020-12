Kevin Magnussen kørte søndag sit sidste Formel 1-løb, da sæsonen blev afsluttet i Abu Dhabi. I hvert fald i denne omgang.

Efterfølgende blev han interviewet af TV3 Sport-reporteren Luna Christofi, og det blev en rørende omgang.

Hun sagde, at hun kommer til at savne Kevin Magnussen i Formel 1-feltet og gav ham afsluttende en stor krammer.

Kevin Magnussen har kørt sit sidste Formel 1-løb i denne omgang.

Kevin Magnussen havde ikke sin bedste weekend i Abu Dhabi, og danskeren sluttede derfor på en 18.-plads i sidste løb for Haas.

Luna Christofi havde allerede inden løbet skrevet på Twitter, at hun måske ville fælde en tåre, fordi det var 28-årige Magnussens sidste løb.

'Så er dagen oprunden for årets sidste F1 løb og for Kevins sidste F1 løb (i hvert fald i denne omgang). Det kan måske godt komme til at kaste en tåre eller to af sig for mit vedkommende. Jeg kommer til at savne dig, Kevin Magnussen,' skrev hun helt præcist på det sociale medie.

TV3 Sport-reporteren sagde i det afsluttende interview, at hun håber på at se Kevin Magnussen rundtomkring på Formel 1-banerne i fremtiden i en eller anden rolle.

»Man ved aldrig,« svarede den danske racerkører med et smil på læben.

Danskeren skal fremover køre i den amerikanske IMSA-sportsvognsserie, hvor han kører sit første løb i januar til næste år.