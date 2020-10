Ahemm, er der nogle, der snitter løg i nærheden?!

Lewis Hamilton var nok en gang helt suveræn, da der søndag blev kørt Formel 1-grandprix på Nürburgring i Tyskland.

Den engelske fartdjævel nåede der op på 91 grand prix-sejre. Og dermed tangerede han legendariske Michael Schumachers sejrsrekord.

Hamilton har endda hentet sine 91 sejre på blot 261 grandprixer, mens Michael Schumacher opnåede 91 sejre i sine i alt 308 VM-grandprixer.

Alfa Romeo's German driver Mick Schumacher (L) talks to winner Mercedes' British driver Lewis Hamilton after the German Formula One Eifel Grand Prix at the Nuerburgring circuit in Nuerburg, western Germany, on October 11, 2020. (Photo by Bryn Lennon / POOL / AFP) Foto: BRYN LENNON Vis mere Alfa Romeo's German driver Mick Schumacher (L) talks to winner Mercedes' British driver Lewis Hamilton after the German Formula One Eifel Grand Prix at the Nuerburgring circuit in Nuerburg, western Germany, on October 11, 2020. (Photo by Bryn Lennon / POOL / AFP) Foto: BRYN LENNON

Og efter løbet fandt en scene sted, som ville få selv den hårdeste motorsports-machomand til at snøfte.

Michael Shumachers søn. Mick, opsøgte nemlig Lewis Hamilton for at overrække en helt speciel gave.

Mick havde nemlig én af farmands gamle Ferrari-hjelme med til Mercedes-stjernen - og Hamilton var tydeligt overvældet over gaven. Se den rørende scene i videoen øverst.

Det var tilbage i 2013, Michael Schumacher kom slemt til skade under en skiulykke. Siden har offentligheden ikke set ham, og meget få oplysninger er kommet frem.

Foto: BRYN LENNON Vis mere Foto: BRYN LENNON

Det har før været ude, at han boede i familiens hjem i Schweiz, hvor hans kone, Corinna Schumacher, var blandt dem, der passede ham.

Derudover fik han sidste år stamcellebehandling på et hospital i Paris.