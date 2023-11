Han anede i første omgang ikke, at det var gået så grueligt galt.

Det fortæller Michael Schumachers tidligere Ferrari-kollega Rob Smedley om den decemberdag for snart ti år siden, hvor han fik et opkald.

»Jeg var derhjemme, da jeg fik at vide, der var et opkald fra Felipe Massa. Han sagde: 'Åh, Michael har været ude for en skiulykke'. Jeg sagde: 'Nå, okay, er han kommet til skade?'. Han svarede: 'Ej, det tror jeg ikke, jeg har bare hørt, han har haft et uheld på ski.«

Det fortæller Rob Smedley i et interview med Daily Star.

Michael Schumacher var på skiferie, og den 29. december 2013 styrtede han, slog hovedet mod en sten og endte i koma.

Det vidste hverken Felipe Massa eller Rob Smedley dog, da opkaldet blev foretaget.

»Jeg troede bare, han havde brækket benet eller sådan noget. Da nyhederne begyndte at rulle omkring det, at det var meget mere alvorligt, var det eneste vi kunne gøre – og det eneste vi stadig kan gøre – at håbe og bede for ham.«

Michael Schumacher var efter styrtet i koma 250 dage, han var igennem flere operationer, og det var først i september 2014, han kom hjem.

Han har ikke vist sig offentligt siden den voldsomme ulykke, og kun de allernærmeste kender hans præcise tilstand.

I Netflix-dokumentaren 'Schumacher' der udkom i september 2021 satte hans hustru Corinna Schumacher samt sønnen Mick Schumacher dog nogle sjældne ord på situationen.

Her lød det fra eksempelvis Corinna Schumacher, at 'Michael er anderledes, men han er her', hun fortalte, at de går i behandling, og han får hjælp, mens Mick Schumacher gav udtryk for, at han savnede at kunne tale om motorsport med sin far.

I oktober i år fortalte familiens advokat gennem 15 år, Felix Damm, at han og familien tidligere har overvejet at komme med en udtalelse én gang – og kun én gang.

Men de har ikke gjort det.

»Vi overvejede også, om en endelig meddelelse om Michaels helbredstilstand kunne være den rigtige måde at gøre det på. Men det ville ikke have været enden på det, da der ville have været et konstant tryk på for at få opdateringer. Få 'statusrapporter',« sagde han og understregede, at det handler om at beskytte Michael Schumachers privatliv.