Feteret verdensstjerne eller far? For Mick Schumacher har der aldrig været nogen form for tvivl.

'Folk så magasinerne og alle de berømte sider af min far, og det kan jeg godt forstå. Altså, han vandt fem verdensmesterskaber på stribe i årene efter, at jeg blev født, og det er utroligt, ikke? Men jeg så aldrig på min far som 'verdens bedste racerkører',' siger han.

I et indlæg skrevet hos sponsoren Under Armour beskriver det unge motorsportstalent sit forhold til sin far, den syvdobbelte Formel 1-verdensmester Michael Schumacher.

Og som Mick Schumacher slår fast.

'Han vil altid først og fremmest være min far,' lyder det fra den 21-årige tysker, der selv jagter en karriere i motorsport.

Michael Schumacher lever i dag et liv uden for offentlighedens søgelys efter den tragiske skiulykke for knap seks et halvt år siden. Her kom racerstjernen slemt til skade, og han har siden levet et afsondret liv i familiens hjem i Schweiz under konstant behandling. Hans reelle tilstand er der aldrig blevet sat ord på.

Det er meget sjældent, at nogle fra Schumacher-familien overhovedet taler om Michael Schumacher.

'Jeg tager ikke de lektioner, jeg har fået fra ham for givet: En af dem er at holde benene på jorden - aldrig komme for højt op eller for langt ned.'

Mick Schumachers forældre: Corinna og Michael Schumacher. Foto: J.L.Cereijido Vis mere Mick Schumachers forældre: Corinna og Michael Schumacher. Foto: J.L.Cereijido

Lige som Formel 1 begynder i næste weekend, begynder også Formel 2, hvor Mick Schumacher i øjeblikket kører. Begge serier starter 2020-sæsonen på Red Bull Ring i Østrig.

Allerede som treårig begyndte Michael Schumachers søn at køre gokart, og han fortæller, at han allerede som 11-12-årige vidste, at han ville være som sin far: Professionel racerkører.

'Jeg brugte forskellige navn for at køre undercover. For at forbedre mig uden at være berygtet for at være min fars søn. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg aldrig følt et pres i forhold til at føre navnet videre eller gøre præcis, hvad min far gjorde. Det meste stress kommer fra mig selv, når jeg tænker på, hvad jeg har gjort forkert og hvordan, jeg kan forbedre mig,' lyder det fra Mick Schumacher.

I sit indlæg fortæller han også om et karaktertræk hos sig selv, som i dén grad minder om noget, man kender hos faren.

'Jeg hader at tabe - i alt. Det er lige meget, hvad det er: Et spil, at løbe hen til et træ, tommeltotsbrydning. Det er lige meget, hvad det er: Jeg SKAL vinde,' siger han.

I øvrigt kører danske Christian Lundgaard også med i Formel 2 i denne sæson og konkurrerer mod Mick Schumacher.