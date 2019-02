Når man er søn af en verdensberømt racerkører, får man en del opmærksomhed.

Det har Mick Schumacher i den grad oplevet, men nu kommer han alligevel med en opfordring. For når der bliver skrevet om Michael Schumacher, bruger medierne ofte billeder af racerkøreren sammen med sine børn.

Og her har Mick Schumacher flere gange oplevet et problem, som han nu vil have løst en gang for alle.

'Disse billeder bliver ofte brugt, fordi de angiveligt viser mig som barn sammen med min far. Bare lige for at gøre det klart: disse billeder er IKKE af mig, og de er heller ikke af Gina (Michael Schumachers datter, red.),' skriver 19-årige Mick Schumacher i et opslag på Twitter. Et opslag, der er skrevet på både engelsk og tysk.

These photos are often published because they supposedly show me as a child with my father. To clarify: these pictures here do NOT show me, and neither do they show Gina. I'm sorry for the people in these photos. I can only appeal to all media to remove them from their archives. pic.twitter.com/EvbzjFUArl — Mick Schumacher (@SchumacherMick) 3. februar 2019

Det vides ikke, hvem det i stedet er, Michael Schumacher står sammen med, men hans søn kommer med en klar forespørgsel.

'Jeg kan kun appellere til medierne om at fjerne de billeder fra arkiverne,' skriver Mick Schumacher, der ligesom sin far er bidt af at køre racerløb.

Michael Schumacher fyldte 50 år i starten af året, og her kom familien med en sjælden udmelding om ham.

'I kan være helt sikre på, han er i de bedste hænder, og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe ham. Hav venligst forståelse for, at vi følger Michaels ønske, og derfor holder vi et så følsomt emne som hans helbred privat - som det altid har været,' skrev familien blandt andet i et opslag på Facebook.

Siden Michael Schumachers skiulykke den 29. december 2013 er det meget få informationer, der er sluppet ud om racerkørerens tilstand, og sådan vil det fortsætte.

Det var under en ferie, at den tidligere racerkører kom galt af sted. Han styrtede på ski, slog hovedet mod en sten og endte i koma i seks måneder.

Derudover har familien holdt hans tilstand privat, også selvom der af og til har floreret rygter om at han kunne gå, kun vejede 40 kilo og var begyndt at give tegn til familien. Intet af det er dog nogensinde blevet bekræftet af familien.

Offentligheden ved kun, at Michael Schumacher i dag opholder sig i familiens hjem nær Geneve-søen i Schweiz.