Hun er en af de få, som ved, hvordan Michael Schumacher reelt har det.

Schumachers kone, Corinna, har nu igennem snart ti år sørget for, at familiens privatliv bliver respekteret, og at hendes mand kommer sig efter sin frygtelige skiulykke.

Michael Schumacher styrtede, slog hovedet på en sten, røg i koma og måtte igennem flere operationer. Ikke lang tid efter ulykken blev den gode ven af familien Eddie Jordan nægtet af se til Michael Schumacher af Corinna. En beslutning, som Eddie Jordan sagtens kunne forstå.

»Dette var den mest forfærdelige situation for Michael og Corinna. Det er næsten ti år siden nu, og Corinna har ikke været i stand til at gå til en fest, til en middagsaftale eller noget andet. Hun er som en fange, fordi alle gerne vil tale med hende om Michael, og hun har ikke behov for at blive mindet om det hver evig eneste minut,« siger Eddie Jordan til The Sun.

Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: Oliver Multhaup Vis mere Michael Schumacher og konen Corinna. Foto: Oliver Multhaup

Michael Schumachers gode forhold til Eddie Jordan startede, da han var i spidsen for Jordan Formel 1-holdet fra 1991 til 2005, hvor han var med til at udklække unge talenter, herunder Michael Schumacher og hans bror Ralf.

Den dengang 22-årige Michael Schumacher fik sin store chance af Eddie ved det belgiske grandprix i 1991 og Schumacher så sig siden ikke tilbage. Syv verdensmesterskaber og 91 løbssejre blev det til i tyskerens legendariske karriere.

Til bettingfirmaet OLBG har Eddie Jordan tidligere sat en smule ord på, hvordan det går med Schumacher i dag.

»Han er der, men han er der ikke,« lød det blandt andet fra Jordan, der også understregede, at han stadig har en stor kærlighed til Schumacher, og som han altid vil have.