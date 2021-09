Tårerne triller ned ad kinderne på hende, mens hun taler. Rørt, men fattet.

»Jeg savner Michael hver eneste dag. Men det er ikke kun mig, der savner ham. Det gør børnene, hans far, alle omkring ham. Alle savner Michael.«

Ordene kommer fra Corinna Schumacher, der for første gang sætter ord på livet efter Formel 1-legenden Michael Schumachers ulykke i 2013.

Det sker i dokumentaren 'Schumacher', der udkom 15. september, og da det kom til netop det interview, var producenterne meget spændte på modtagelsen. Især hos Corinna Schumacher selv.

»Da vi viste dokumentaren til familien, vidste vi ikke helt, hvordan hun ville reagere på det.«

Sådan lyder det fra Vanessa Nocker, der har været med til at producere 'Schumacher' i en officiel udtalelse fra Netflix, skriver Mirror.

»Vi håbede, hun ville se det som et tegn på styrke. Og det gjorde hun. Hun syntes, den scene var ekstremt autentisk og sagde: 'det er sådan, jeg er'. Hun er en meget varm og stærk kvinde, der imponerede os ved at være så åben og ærlig. Meget direkte. Hun står ved alt, hun siger,« fortæller Nocker.

I dokumentaren fortæller Corinna Schumacher, hvordan 'Michael er her, men han er anderledes'.

At de bor sammen, går til behandling og gør alt, hvad de kan, for at den tidligere Ferrari-kører har det så godt som muligt under omstændighederne.

At nævne ulykken er også svært at undgå i en dokumentar om legenden, der ikke har vist sig offentligt, siden han i 2013 styrtede på ski og slog sit hoved voldsomt.

Både Corinna Schumacher og sønnen Mick Schumacher sætter da også lidt ord på, hvordan hele situationen har påvirket dem, men det sker først til sidst og som en afslutning på den næste to timer lange dokumentar.

»Vi sagde fra start, at ulykken ikke skulle være essensen af filmen. Vi ville lave en tidløs dokumentar, der ikke bare viser den nuværende situation, men hvordan alle håndterer det. Det kan give styrke til mange mennesker. Vi havde en aftale om, at vi bestemte og havde kreativ frihed. Ellers ville vi ikke have lavet den,« understreger Nocker og tilføjer:

»Men vi havde også en gentlemanaftale. Vi havde lovet familien, at i tilfælde af, de fik sagt noget i et interview, de efterfølgende ikke var tilfredse med, ville vi klippe det ud og destruere optagelsen,« fortæller medproduceren.

Præcis hvordan Michael Schumacher har det, ved kun familien og de nærmeste venner.

Sådan forbliver det, hvilket også er blevet understreget flere gange. Senest i dokumentaren, der har netop det budskab med fra Corinna Schumacher.

»'Privat er privat', som han altid sagde. Det er meget vigtigt for mig, at han kan fortsætte med at nyde sit privatliv så meget som muligt. Michael beskyttede os altid, og nu beskytter vi Michael,« lyder de sidste alvorlige ord fra Corinna Schumacher.