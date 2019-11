Michael Schumachers tilstand er stadig uvis, efter han forulykkede på ski i 2013 og fik en slem hovedskade.

Familien har siden gjort en dyd ud af holde informationerne om verdensstjernen nede på et minimum og har flere gange udtrykt, at pressen bedes respektere, at der ønskes ro, mens den tidligere Formel 1-verdensmester får behandling.

Således har manager Sabine Kehm hele tiden slået fast, at Schumacher-familien værner om privatlivet, og fra de centrale kilder har der været helt tavst.

Men nu giver Michael Schumachers kone Corinna Schumacher endelig lyd fra sig for første gang i de seks år.

Michael Schumacher kom grimt til skade i december 2013, og siden er der sluppet meget lidt ud om hans tilstand. Foto: DIEGO AZUBEL Vis mere Michael Schumacher kom grimt til skade i december 2013, og siden er der sluppet meget lidt ud om hans tilstand. Foto: DIEGO AZUBEL

I et interview med She Magazine taler hun om sin mand, og hvordan han spåede, at datteren Gina ville blive en mester inden for hestesport.

Gina Schumacher vandt i år guld i Reining European Championships i Schweiz.

Datterens succes var ifølge Corinna Schumacher aldrig sket, hvis ikke Michael Schumacher på 10-årsdagens for deres bryllup havde købt hende en stor gård med heste.

»Jeg glemmer ikke, hvem jeg skal takke for det her. Det er min mand Michael.«

Michael Schumacher med sin Ferrari i 2006. Foto: TONY GENTILE Vis mere Michael Schumacher med sin Ferrari i 2006. Foto: TONY GENTILE

»Da jeg var 30 år, drømte jeg om at eje en hest, og han fløj mig ned til Dubai for at se på en arabisk hest,« siger Corinna Schumacher til She Magazine.

»Da min mand sagde til mig, at Gina en dag ville blive bedre end mig til at ride på hest, var jeg ikke begejstret. Hvad mener du med det, spurgte jeg ham. Jeg arbejder med heste fra morgen til aften og prøver at lære alt,« svarede hun sin mand, der altså fik ret - målt på medaljer.

Corinna Schumacher forklarer, at datteren ifølge ham havde den fordel, at hun kunne sige fra, mens Corinna Schumacher var 'for sød'.

Gina Schumacher, der i begyndelsen af november delte et sjældent billede med sin far, har også talt med She Magazine, og datteren fortæller i interviewet, at ridning ifølge Michael Schumacher er en hårdere disciplin end at køre Formel 1, der ellers kræver en god fysik.