I årevis var de ærkerivaler i Formel 1 og kæmpede om VM-titlen flere gange.

Men Damon Hill nåede aldrig at lære Michael Schumacher rigtig godt at kende.

I dag er det til Damon Hills store fortrydelse, for nu sker det nok aldrig.

Det fortæller briten til The Sun.

Damon Hill besejrede Michael Schumacher i Japans grandprix i 1996 og sikrede dermed VM-titlen det år. Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Damon Hill besejrede Michael Schumacher i Japans grandprix i 1996 og sikrede dermed VM-titlen det år. Foto: KAZUHIRO NOGI

»Jeg ville elske at have lært ham bedre at kende, men det kommer nok ikke til at ske nu. Det er virkelig tragisk, det der er sket med Michael,« fortæller verdensmesteren fra 1996.

De to rivaler nåede aldrig at blive venner uden for banen.

»Jeg havde ikke meget med Michael at gøre, men der var ikke rigtigt nogen grund til det.«

»Vi var rivaler, da vi begge kørte, og jeg tror ikke, at han ønskede at indgå et venskab. Det er en skam,« fortsætter Damon Hill.

Damon Hill er i dag ekspert i Formel 1. Foto: Mandoga Media Vis mere Damon Hill er i dag ekspert i Formel 1. Foto: Mandoga Media

Allerede i 1994 duellerede de to om VM-titlen.

Den blev afgjort til Schumachers fordel, da de stødte sammen i sæsonens sidste løb.

Michael Schumacher er ikke set i offentligheden, siden han styrtede på ski og slog hovedet i 2013, og der er ikke sluppet mange informationer ud om hans tilstand siden.

Jordan vakte desuden opsigt med sine udtalelser om, hvordan tyskerens kone, Corinna, har været som en fange siden ulykken.