Hun blev skilt fra Ralf Schumacher for fem år siden. Men Cora Schumacher føler stadig et nært bånd til den verdensberømte familie.

Og i et nyt interview sætter hun ord på den svære situation, de har stået i, siden Michael Schumacher i 2013 var ude for en alvorlig ulykke, da han stod på ski.

Det er ikke meget, der siden er kommet ud om hans tilstand. Han bor dog hjemme hos familien i Schweiz, hvor hans kone Corinna blandt andet tager sig af ham.

Og det er netop hende, Cora Schumacher udtaler sig om. For hun har stor respekt for det, hendes tidligere svigerinde er i stand til, og samtidig forsvarer hun også, de beslutninger der er blevet taget omkring Formel 1-legenden.

Cora Schumacher var fra 2001 til 2015 sammen med Ralf Schumacher. Foto: MARCUS BRANDT Vis mere Cora Schumacher var fra 2001 til 2015 sammen med Ralf Schumacher. Foto: MARCUS BRANDT

»Jeg står hundrede procent bag Corinna. Jeg tager hatten af for hende syv gange om dagen. Hun er virkelig en fantastisk kvinde,« siger Cora Schumacher til Gala i forbindelse med, at hun er aktuel i et reality-show, der handler om at finde kærligheden.

Cora Schumacher blev gift med Ralf Schumacher i 2001, og hun var dermed en del af familien, da den grimme ulykke fandt sted for snart syv år siden. Efter to operationer fulgte genoptræning, ligesom Schumacher lå i kunstig koma i fire uger.

Siden ulykken har offentligheden ikke set ham, og det har fået kritik igennem årene.

Corinna Schumacher har siden været udsat for nogle hårde beskyldninger. Blandt andet at hun har forsøgt at holde manden gemt væk, og i en sjælden udmelding tog hun bladet fra munden i midten af november sidste år.

Corinna Schumacher har siden Michael Schumachers ulykke passet på ham. Foto: J.L.Cereijido Vis mere Corinna Schumacher har siden Michael Schumachers ulykke passet på ham. Foto: J.L.Cereijido

»Han er i de bedste hænder lige nu, og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe ham. Man skal forstå, at vi blot følger Michaels ønsker om at holde noget så følsomt som hans sundhedstilstand hemmelig - som vi altid har gjort,« sagde Corinna Schumacher i den forbindelse.

Og i december sidste år kom hun med en kryptisk udmelding.

»Store ting starter med små skridt. Mange små partikler kan forme en stor mosaik. Sammen er I stærkere, og det er præcis sådan, at de kombinerede styrker fra KeepFighting-bevægelsen gør det nemmere at bakke op om andre,« sagde hun, da en ny side blev skabt på de sociale medier for at støtte Michael Schumacher i genoptræningen.

Michael Schumacher var i september sidste år indlagt på Georges Pompidou European-hospitalet i Paris, hvor han ifølge flere medier fik stamcellebehandling.