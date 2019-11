Schumacher-familien værner i høj grad om privatlivet. Også når det kommer til at dele billeder.

Nu har Gina-Maria Schumacher dog gjort en undtagelse.

For Michael Schumachers 22-årige datter har delt et rørende minde med sine forældre på sin Instagram-profil. Billedet kan ses i bunden af artiklen.

'En lille racerkører. Tager lige mine forældre med på tur. Dette er et af mine yndlingsbilleder,' skriver Gina-Maria Schumacher til opslaget.

På billedet sidder hun i en lille racerbil mens forældrene, Corinna og Michael Schumacher, henholdsvis sidder og står bag ved hende. Alle tre med store smil.

Det er sjældent, Michael Schumachers børn deler billeder med familien. Senest gjorde den verdensberømte racerkørers datter det i starten af januar, da Michael Schumacher fyldte 50 år. Her kom der også en sjælden udtalelse fra Schumacher-lejren, der ellers holder kortene tæt ind til kroppen.

'I kan være helt sikre på, han er i de bedste hænder, og vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe ham. Hav venligst forståelse for, at vi følger Michaels ønske, og derfor holder vi et så følsomt emne som hans helbred privat - som det altid har været,' lød det i en opdatering på Facebook.

Michael Schumacher har ikke vist sig offentligt, siden han i december 2013 var ude for en voldsom skiulykke. Han slog hovedet mod en sten, røg i koma og måtte opereres. Siden er der kun sluppet ganske få detaljer ud om hans tilstand.

Michael Schumacher og konen Corinna tilbage i 2005. Foto: OLIVER MULTHAUP Vis mere Michael Schumacher og konen Corinna tilbage i 2005. Foto: OLIVER MULTHAUP

Tilbage i september kom det dog frem, at tyskeren havde været indlagt på Georges Pompidou European-hospitalet i Paris.

Her lå han på afdelingen for hjerte og karkirurgi, hvor han blev behandlet af den 69-årige hjertekirurg Philippe Menasché, der er en pioner indenfor celleterapi som behandlingsform til hjerteproblemer.

På hospitalet var Michael Schumacher ifølge det franske medie Le Parisien igennem noget stamcellebehandling, inden han vendte hjem igen, og efterfølgende understregede hans manager, Sabine Kehm, endnu engang at tingene ikke ændrer sig, hvad angår udtalelser.

»Michaels helbred kommer ikke offentligheden ved, så vi kommer ikke til at kommentere på det. Kun fordi vi ønsker at beskytte Michaels privatliv så meget som muligt,« slog hun fast.