I årevis har det kun været Formel 1-ikonet Michael Schumachers nærmeste, der har kendt til hans nuværende tilstand efter en grim ulykke i 2013.

Nu fortæller Schumachers advokat gennem 15 år, Felix Damm, hvorfor der ikke kommer en endegyldig melding om hans tilstand til Schumachers mange fans.

Det sker i et større interview med Legal Tribune Online.

»Det var altid et spørgsmål om at beskytte privatlivet. Vi havde naturligvis mange diskussioner om, hvordan vi skulle gøre det,« siger han og fortsætter:

»Vi overvejede også, om en endelig meddelelse om Michaels helbredstilstand kunne være den rigtige måde at gøre det på. Men det ville ikke have været enden på det, da der ville have været et konstant tryk på for at få opdateringer. Få 'statusrapporter'.«

Det var i december 2013, at Michael Schumacher var involveret i en grim skiulykke, hvor han slog hovedet på en sten og måtte ligge kunstig koma i et halvt år.

På det tidspunkt havde Felix Damm repræsenteret Schumacher i fem år og allerede dengang var Schumachers ønske at beskytte sit privatliv.

Men da ulykken ramte familien Schumacher, oplevede Felix Damm, at medietrykket ændrede sig.

Ved hospitalet i Grenoble stod journalister og fotografer og ventede på nyt om den tidligere verdensmesters tilstand, fortæller han til Legal Tribune Online.

Allerede dengang var rygter om Schumachers tilstand begyndt at florere – derfor afholdte familien pressemøder med lægerne.

Fans må dog kigge langt efter en tilstandsrapport, også selvom Schumachers advokat forstår, mange er nysgerrige.

»Jeg tror, at langt de fleste fans godt kan håndtere det og også respektere, at ulykken har sat gang i en proces, hvor det private fristed er nødvendigt og nu fortsat vil blive respekteret.«