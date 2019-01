Det er ikke meget, omverdenen ved om Michael Schumachers tilstand. Og det er helt rigtigt valgt af familien.

Det mener den tidligere Formel 1-kørers ven gennem mange år, Ross Brawn, til Press Association Sport, skriver Mirror. Han er blandt dem, der ofte besøger Michael Schumacher, der torsdag fylder 50 år.

»Jeg er hele tiden i kontakt med Corinna (Schumachers kone, red.), og jeg er helt enig i deres beslutning,« siger Ross Brawn med henvisning til, at familien holder racerkørerens tilstand meget privat. Ikke mange detaljer slipper ud til omverdenen, og der har tidligere vakt undren hos blandt andet Willi Weber, der tidligere har været manager for Schumacher.

Tilbage i 2017 udtalte han, at han fandt det mærkeligt, at Schumachers fans ikke måtte få at vide, hvordan han har det.

Ross Brawn (th.) har kendt Schumacher-familien i mange år. Foto: PAOLO COCCO Vis mere Ross Brawn (th.) har kendt Schumacher-familien i mange år. Foto: PAOLO COCCO

Men det er der nok en særlig grund til, forklarer Ross Brawn.

»Michael har altid været en meget privat person. Det har været et grundlæggende princip i hele hans karriere og liv. Hans familie har også altid været enig i den beslutning,« siger Brawn, og fortsætter:

»Det er helt forståeligt, at Corinna har haft den samme tilgang til det - også efter den trafiske hændelse, og det er en beslutning, vi alle må respektere. Jeg er sikker på, at de millioner af mennesker, der stadig er fans af ham vil forstå det,« siger Ross Brawn.

Den 29. december var det fem år siden, at Michael Schumacher kom galt afsted på en skiferie. Han styrtede og slog hovedet på en sten, hvilket sendte ham i koma i seks måneder. Efter adskillige måneder kom han hjem, og her har han opholdt sig lige siden. I årenes løb er der kommet forskellige meldinger om hans tilstand. I december var det den tyske ærkebiskop dr. Georg Gänswein, der ifølge Bild fortalte, at Michael Schumacher ikke var vågen men kunne fornemme, han var omgivet af folk.

Michael Schumacher (tv.) og Ross Brawn (th.) fotograferet sammen i 2009. Foto: HANDOUT Vis mere Michael Schumacher (tv.) og Ross Brawn (th.) fotograferet sammen i 2009. Foto: HANDOUT

»Han fornemmer, at der er kærlige folk omkring ham. Folk, der tager sig af ham, og som gudskelov holder den alt for nysgerrige offentlighed på afstand,« sagde han til mediet.

Ellers er meldingerne få, men tilbage i november kom Michael Schumachers kone Corinna med en sjælden udtalelse.

'Vi ved alle, at Michael er en fighter. Og han nægter at give op,' skrev hun blandt andet i et brev.

Torsdag fylder Michael Schumacher 50 år, og det bliver af Ferrari markeret med en særlig udstilling i Italien.