Den tyske journalist Kai Ebel sidder i december 2013 i sin sofa foran fjernsynet, da en tekst ruller forbi skærmen. 'Michael Schumacher i alvorlig ulykke.'

I første omgang giver han ikke meget for det. Han ved jo, at hans gode ven er taget på ferie og ikke har været i en bil eller på en motorcykel. Det havde Schumacher fortalt ham ansigt til ansigt tre-fire dage forinden.

Men så går alvoren op for Kai Ebel.

»Da ordet 'skiulykke' blev nævnt første gang, indså jeg, at det sandsynligvis var sandt. Lidt efter lidt blev det mere og mere dramatisk. Det var en fuldstændig forvandling af følelser. Der går ikke en eneste dag, uden jeg bliver spurgt, om jeg ved, hvordan Michael har det,« siger han ifølge Express.

Det var under en skiferie i de franske alper, at den verdenskendte racerkører den 29. december 2013 var ude for ulykken, hvor han ramte hovedet mod en sten, var i livsfare og lå i koma.

Siden har den syvdobbelte Formel 1-verdensmester ikke vist sig offentligt.

Samtidig er der ingen meldinger om hans tilstand. Man ved kun, at han får behandling i familiens ejendom i Schweiz, hvor kun få får lov at komme inden for dørene af hustruen Corinna Schumacher.

Journalisten Kai Ebel fortæller også, hvordan har bare få dage før ulykken var sammen med Michael Schumacher. De to venner spiste noget mad sammen på racerkørerens opfordring.

»Vi jokede sammen og fik nogle drinks. Så fortalte han mig, at han skulle flyve til Meribel dage efter for at stå på ski. Hans kone og børnene var der allerede. Jeg fortalte ham, at jeg selv havde været i området, og at det var et super skisportssted. Alt var godt,« fortæller han.

Senest vakte Michael Schumachers kone stor opsigt, da hun brød tavsheden, efter hun var blevet beskyldt for, at hun 'gemmer ham væk' og 'forhindrer omverdenen i at kende hans tilstand.'

»Han er i de bedste hænder lige nu, og vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at hjælpe ham. Man skal forstå, at vi blot følger Michaels ønsker om at holde noget så følsomt som hans sundhedstilstand hemmelig - som vi altid har gjort.«,« sagde Corinna Schumacher i et interview med Mercedes' magasin for en uge siden

Det var Michael Schumachers ven og tidligere mangeårige manager, Willi Weber, der i en ny dokumentar stillede spørgsmålstegn ved familiens - og særligt Corinnas Schumachers - håndtering.

Det er ellers yderst sjældent, at der kommer ord fra Schumacher-lejren om, hvilken tilstand den tyske legende befinder sig i.

Tilbage i september har det dog lydt, at han er ude af koma.

Det skete i forbindelse med, at Formel 1-legenden var indlagt på Georges Pompidou European Hospitalet i Paris for at modtage stamcellebehandling.

Familien har dog siden ulykken flere gange understreget, at Schumachers tilstand forbliver hemmelig.