Han lever en helt anden tilværelse i dag. Men en af de største, hvis ikke dén største, vil han altid være.

I dag, 3. januar, fylder Michael Schumacher 50 år - Formel 1-legenden med de syv verdensmesterskaber og et utal af grandprix-sejre.

Michael Schumachers liv ændrede sig dramatisk og for altid tilbage i 2013, da han på en skiferie kom slemt til skade. I dag er det kun den nærmeste familie og kreds omkring den tyske racerkører, der præcist ved, hvordan han har det.

I anledning af motorsportsstjernens runde fødselsdag skruer K-Magazine tiden lidt tilbage og kaster et blik på racerkøreren Michael Schumacher, der triumferede på Formel 1-scenen.

»Det, der gør ham stor i min verden, det er hans evige vilde optrædener, hver gang han vinder,« siger Ronnie Bremer »Uanset hvor mange gange han vandt, så var han altid lige så glad som første gang.«

Michael Schumacher opnåede stor succes med Ferrari, og han bærer også meget af æren for, at Ferrari er blevet det Formel 1-team, de er i dag, mener Ronnie Bremer:

»De (Ferrari, red.) har god historie og har vundet en masse, men de var tørlagte, da Schumacher kom til. Han var god til at få et helt team til at tro så meget på ham og til at få folk til at arbejde sammen i den rigtige retning for at få den bedste bil.«

Den tyske racerlegende bragte også masser af godt drama og fight til Formel 1, og han kan muligvis også tilskrives en del af æren for at have gjort Formel 1 til en kontaktsport.

I hvert fald hvis man spørger B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard:

»For det første var han nådesløs. Hvis der skulle køres en anden kører af banen, så gjorde han det. Han kørte som et svin en gang imellem. Det er der mange af de store kørere, der gør, men han gjorde det i udpræget grad.«

Schumacher ville vinde, hver gang, og han skubbede til grænserne, tog mange chancer, og nogle gange betalte han også prisen for det.

»Det var hans største styrke, at han ville være hurtigst på hver eneste omgang. Og samtidig var det også hans største svaghed, for det fik ham ud i nogle situationer, hvor han lavede nogle dumme ting,« siger Peter Nygaard.

Siden ulykken den 29. december i 2013 er det meget få informationer, der er sluppet ud om racerkørerens tilstand. Senest er hans familie i anledning af hans runde fødselsdag kommet med en sjælden udmelding.

Offentligheden ved kun, at Michael Schumacher i dag opholder sig i familiens hjem nær Geneve-søen i Schweiz.

Her fortæller racerkører Ronnie Bremer og Peter Nygaard gamle anekdoter og diskuterer Michael Schumachers betydning for Formel 1.