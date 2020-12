Siden den skæbnesvangre dag, hvor Michael Schumacher havde sin frygtelige skiulykke, har verden forsøgt at få oplysninger om Formel 1-legendens tilstand.

29. december 2013 slog han hovedet ind mod en klippe. Det var så voldsomt, at kun hans hjelm frelste ham fra en sikker død. Men siden da har hans liv været omgivet af et gigantisk spørgsmålstegn og mystik.

De sparsomme oplysninger, som har set dagens lys gennem de snart syv år, er ofte kommet fra Schumachers ven, den tidligere Ferrari-chef Jean Todt.

»Jeg er altid meget diskret i forhold til det emne, da vi ved, at han havde et meget alvorligt uheld,« siger Jean Todt, der nu er præsident for det Internationale Bilsportsforbund FIA, i et interview med det franske medie Ouest-France.

Jean Todt og Michael Schumacher arbejdede sammen i mange år på Ferrari-teamet. Det gjorde de fra 1996 til 2006. Foto: Filippo MONTEFORTE

»Han har desværre fået meget alvorlige komplikationer.«

Ferrari og Michael Schumacher-fans har i årevis hungret efter at finde ud af, hvordan det egentlig går deres idol, som af mange anses som en af historiens allerbedste Formel 1-kørere.

Og selvom Jean Todt gerne deler en smule om vennens tilstand, er det stadig sparsomt.

Men én ting er sikkert. Han er stadig mærket af ulykken den dag i dag. I meget høj grad endda.

»Han får behandling, så han kan genfinde et mere normalt liv,« forklarer franskmanden.

Todt er en af de få, som må besøge Michael Schumacher. Og for en måned siden delte han også oplysninger om tyskerens tilstand.

»Jeg ser Michael meget ofte – en eller to gange om måneden. Mit svar er det samme som altid: Han kæmper,« sagde han dengang til franske RTL.

Michael Schumachers kone, Corinna Schumacher, har også været en kvinde af få ord om sin mands tilstand.

Michael Schumacher vandt 91 Formel 1-løb. Foto: TONY GENTILE

Men sidste år, da Michael Schumacher fyldte rundt, sagde hun:

»I kan være sikre på, at han er i de bedste hænder, og at vi gør alt, hvad der menneskeligt er muligt for at hjælpe ham. Forstå venligst, at vi følger Michaels ønsker om at holde noget så følelsesmæssigt som hans helbred, som han altid har ønsket, privat,« sagde hun.

På det seneste har navnet 'Schumacher' dog fyldt en hel del i avisspalter og på diverse forsider, da familiens stolte tradition i Formel 1 fortsætter fra den kommende sæson.

Michaels søn, Mick, overtager nemlig Kevin Magnussens plads hos Haas i 2021 og bliver dermed også Formel 1-kører. Ligesom sin far, men også Michaels lillebror Ralf, som kørte i motorsportens kongeklasse.

Michael Schumacher vandt syv verdensmesterskaber. Den rekord er netop blevet tangeret af Lewis Hamilton.