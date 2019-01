Et tæt forhold er nu endt i en bitter fejde.

Alexander Hartman, en 38-årige entreprenør fra Australien, er blevet ekskluderet fra Schumacher-familien.

I fem år har Alexander Hartman ellers arbejdet tæt sammen med Schumacher-familien, hvor han blandt andet stået i spidsen for familiens velgørenhedsorganisation, Keep Fighting Foundation, samt været en 'del af familien', om man vil.

Det er ikke længere tilfældet. Michael Schumachers manager, Sabine Kehm, bekræfter til den tyske avis Bunte, at Alexander Hartman ikke arbejder for familien længere.

Sabine Kehm, manager for Michael Schumacher. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK Vis mere Sabine Kehm, manager for Michael Schumacher. Foto: MICHAEL GOTTSCHALK

»Ydelserne, som vi havde indgået en aftale om, er ikke blevet leveret med et tilfredsstillende resultat,« udtaler Kehm uden at uddybe videre.

Men fejden stopper ikke her.

Alexander Hartman er nemlig af en anden opfattelse. Ifølge det tyske medie er Hartman uvidende om årsagerne til bruddet mellem de to parter og hæver samtidig, at Schumacher-familien skylder ham penge for det arbejde, han har udført. Derfor har han sagsøgt familien for 'millioner af dollars' eller hundrede tusinde euros', skriver Bunte.

Det ønsker Sabine Kehm dog hverken at be- eller afkræfte.

Michael Schumacher sammen med sin kone, Corinna, i 2007. Foto: J.L.Cereijido Vis mere Michael Schumacher sammen med sin kone, Corinna, i 2007. Foto: J.L.Cereijido

»Vi er blevet enige om ikke at fortælle, hvad der præcist foregår i processen,« fortæller hun.

Alexander Hartman er medstifter af flere teknologiske institutioner. Institutioner, som kom i besiddelse af billeder fotograferet af Michael Schumacher efter hans skiulykke. Alexander Hartman nægtede dog at sælge billederne og satte derved en stopper for, at omverdenen skulle se billederne.

Schumacher-familien viste stor taknemmelighed for denne beslutning og ansatte ham i familien, hvilket han har været indtil nu.

Siden ulykken er der kommet adskillige meldinger i årenes løb om Michael Schumachers tilstand efter skiulykken. Offentligheden ved dog kun, at Michael Schumacher i dag opholder sig i familiens hjem nær Genevesøen i Schweiz. Sådan forbliver det med stor sandsynlighed.