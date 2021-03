Vindstød på over 50 km/t – stiv kuling i meteorolog-sprog – kan omdanne weekendens Formel 1-premiere i Bahrain til kaos.

Vinden vil være så stærk, at den påvirker bilernes bremselængde. Christian Lundgaard, der kører Formel 2 i Bahrain, forklarer:

»Det er ret simpelt: Hvis der er medvind ned ad langsiden, bliver farten højere, og så skal man bremse tidligere end normalt. Og omvendt med modvind – så kan man bremse senere.«

Med udsigt til pludselige vindstød og skiftende vindretning, kan weekendens løb i både Formel 1 og Formel 2 bliver en svær øvelse for kørerne.

Selvom han var hurtigst både under vintertesten og den første træning i Bahrain, mener Max Verstappen, at Mercedes er favorit i Formel 1-VM 2021.

Men det er udsigten til sandstorm, der for alvor foruroliger både kørere og arrangører i Bahrain. Banen er beliggende i ørkenen udenfor hovedstaden Manama, og under vintertesten for 14 dage siden blev den første testdag delvist ødelagt af sandstorme. Sandet nedsætter sigtbarheden, gør banen glat og slider på dækkene, og vejrudsigten for både lørdag og søndag truer med vindstød, der er omtrent dobbelt så kraftige som under testen.

Max Verstappen (Red Bull-Honda), der også var hurtigst under vintertesten, satte den bedste tid under fredagens indledende træning. Lando Norris (McLaren-Mercedes) besatte andenpladsen foran den regerende verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes).

»Mercedes vil have folk til at tro, at vi er favoritter og på den måde lægge alt presset over på os. Men i mine øjne er Mercedes stadig favorit – det kan ikke være anderledes, når man som dem har vundet VM syv gange i træk,« siger Verstappen.

»Men det er nu, både jeg og teamet skal levere – vi skal være med i kampen om VM,« fortsætter hollænderen.