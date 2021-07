Hvordan har Red Bull og Max Verstappen så pludselig væltet Mercedes og Lewis Hamilton af Formel 1-tronen? Hamilton selv er ikke i tvivl: Det handler om, at Red Bulls motorpartner, Honda, har gjort markante fremskridt.

»Det er på langsiderne, vi taber,« klager Hamilton med henvisning til, at motorkraft er afgørende, når det går ligeud.

Men Hamiltons forklaring overser, at det er forbudt at forbedre motorernes effekt, for udviklingen er af omkostningshensyn 'frosset' på 2020-niveau.

Hamilton har ret i, at Honda til Frankrigs Grand Prix for 14 dage siden monterede en ny motor i Verstappens bil. Men den er i princippet magen til den, hollænderen startede sæsonen med. Udskiftningen skete som led i den planlagte servicering, hvor hver kører har tre motorer til rådighed i 2021-sæsonen.

Red Bulls og Max Verstappens fremgang skyldes ikke nye hestekræfter fra Honda – det handler om lavere vindmodstand og en ny motorolie.

Der er andre årsager til, at Red Bull-Honda'en nu kører fra Mercedes'en.

De handler om aerodynamik – altså måden, bilen påvirkes af fartvinden. Red Bull har med den geniale Adrian Newey som teknisk chef længe været førende med hensyn til aerodynamik i Formel 1. Newey, der tidligere har designet VM-vindere for både Williams og McLaren, er bare bedre end alle andre til at skabe downforce (= vejgreb) i svingene, uden det hæmmer topfarten på langsiderne.

Og her er den første årsag til, at Red Bull i de seneste uger har overtaget Formel 1-tronen: De kører med en 'fladere' bagvinge end Mercedes. Den giver mindre vindmodstand og dermed højere topfart.

Dét, Hamilton oplever som ekstra hestekræfter fra Honda-motoren, er altså i virkeligheden lavere vindmodstand.

Formel 1-VM 2021 har udviklet sig til en tæt kamp mellem Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda).

En lav bagvinge giver også mindre downforce i svingene. Vinden har mindre areal til at presse baghjulene ned i asfalten, og det giver mindre vejgreb. Men det er her, Newey og hans ingeniører har begået en genistreg – med resten af bilen og med fjedre og støddæmpere har de formået at skabe næsten lige så meget downforce som Mercedes.

Red Bulls aerodynamiske løsning giver altså omtrent samme fart i svingene og markant højere fart på langsiderne.

Samtidig har en ny motorolie hjulpet Red Bull. Olien, som Mobil har udviklet specielt til Honda-motoren, omgærdes af meget hemmelighedskræmmeri – det antydes for eksempel, at der er brugt ingredienser, der normalt bruges i kosmetikindustrien.

Resultatet er i alle tilfælde en olie, der nedsætter friktionen og dermed varmeudviklingen i motoren. Det betyder, at Red Bull-bilen har reduceret kølebehovet, og de mindre kølere har Red Bull-designerne dygtigt udnyttet til at reducere vindmodstanden – og dermed øge topfarten – yderligere.

Inden weekendens grandprix på Red Bull Ring i Østrig har fører Max Verstappen (th.) VM med 156 point med Lewis Hamiltons 138.

Lewis Hamilton, der i syv år har haft den bedste bil og motor i Formel 1, må bare vænne sig til en ny virkelighed: Han er blevet overhalet indenom af Max Verstappen og Red Bull-Honda.