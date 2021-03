Kevin Magnussen, Red Bull og Toro Rosso – var drømmescenariet tæt på at blive en realitet?

Kevin Magnussen afslørede søndag som gæst i TV3's Formel 1-studie, at han på et tidspunkt havde et uofficielt tilbud fra Red Bull's ’andethold’, Toro Rosso. Han kom ikke ind på de nærmere omstændigheder, men nu fortæller han til B.T., at historien går tilbage til eftersommeren 2018.

Her overraskede Daniel Ricardo Red Bull-teamet ved at indgå en kontrakt med Renault for 2019-20. Hans Red Bull-sæde blev dermed et af de mest eftertragtede i Formel 1, og Magnussen var en af mange kørere, der var i kontakt med teamet.

Danskeren var på det tidspunkt i gang med at afslutte sin bedste Formel 1-sæson, hvor han ved flere lejligheder vandt kampen om at blive ’best-of-the-rest’ bag de tre topteams.

Vi valgte ikke at forfølge muligheden, for jeg havde det rigtig godt hos Haas Kevin Magnussen

»Da vi snakkede med dem, stod det hurtigt klart, at de havde en kandidat til Red Bull-sædet (Pierre Gasly, red.) men de nævnte, at der ville komme en ledig plads hos Toro Rosso. Der var ikke tale om, at de fremsendte en kontrakt eller lignende, men det var helt klart en mulighed,« siger Magnussen til B.T.

»Vi valgte ikke at forfølge muligheden, for jeg havde det rigtig godt hos Haas og troede på, at vi kunne fortsætte den positive udvikling, vi havde gennem 2018.«

Haas sluttede på femtepladsen i VM 2018 med næsten tre gange så mange point som Toro Rosso på niende- og næstsidstepladsen.

Et skifte fra Haas til Toro Rosso havde altså på det tidspunkt været et trin tilbage, men siden er styrkeforholdet mellem de to teams ændret radikalt.

Haas indledte i 2019 den massive nedtur, der nu har efterladt dem isoleret i bundet af Formel 1-feltet, mens Toro Rosso, der har skiftet navn til Alpha Tauri, vandt Italiens Grand Prix sidste år.

Spaniens Grand Prix 2019: Kevin Magnussen i Haas foran Daniil Kvyat, der fik den ledige plads hos Toro Rosso. Foto: Grand Prix Photo

I slutningen af 2020, da Haas havde meddelt Magnussen, at han ikke kunne fortsætte i teamet, havde Red Bull igen brug for en kører.

Alexander Albon havde haft en skuffende sæson ved siden af Max Verstappen og blev degraderet til reservekører. Denne gang var Kevin Magnussen dog ikke inde i billedet, og pladsen gik i stedet til Sergio Perez.

Endnu en understregning af, at Formel 1 ofte er totalt uforudsigeligt: Da Magnussen i 2014 debuterede hos McLaren-teamet skete det på bekostning af netop Sergio Perez!