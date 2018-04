Den forsvarende verdensmester i Formel 1, Lewis Hamilton, er kommet i uheldigt fokus efter først at have delt og siden slettet et kontroversielt opslag på Instagram.

I opslaget viser den britiske racerkører sin begejstring for nummerpigerne - også kaldet ‘grid girls’ - der er udset til at vende tilbage under Monacos Grand Prix. Det sker efter, at de letpåklædte piger op til denne sæson ellers var blevet fjernet fra alle løb.

Og udsigten til igen at skulle kigge på piger under løbene, vakte tilsyneladende stor begejstring hos den firedobbelte verdensmester. Han delte således et screenshot, der fortalte nyheden om deres potentielle tilbagevenden og supplerede ved at takke de højere magter med teksten: »Tak, Jesus.«

Fra Lewis Hamiltons Instagram-story. Fra Lewis Hamiltons Instagram-story.

Lewis Hamilton har dog efterfølgende slettet sit opslag på Instagram.

Forud for denne sæson kom det frem, at ejerne af Formel 1, Liberty Media, ville fjerne den hidtidige tradition med nummerpiger og erstatte dem med nummerbørn, da den nu tidligere tradition ifølge dem både var sexistisk og forældet.

Nummerpige-traditionen i Formel 1 er forud for denne sæson blevet fjernet. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Nummerpige-traditionen i Formel 1 er forud for denne sæson blevet fjernet. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Men chefen for det legendariske Formel 1-grandprix i Monaco, Michael Boeri, ser altså ikke sådan på det og fortalte i weekenden, at der stadig vil være pæne piger at finde til løbet i fyrstedømmet.

»Ejerne forstår, at Monaco ikke er Spa eller Monza. Vi har ikke haft nogen problemer med Liberty Media - bortset fra grid girls-problematikken. De vil være være der, men de vil ikke holde nogen navnetavler. De er pæne, og kameraet vil endnu en gang være på dem,« sagde ejeren ifølge The Independent.

Sidste års nummerpiger fra Formel 1-grandprixet i Monaco. Sidste års nummerpiger fra Formel 1-grandprixet i Monaco.

Søndag vil der ikke være ‘grid girls’ at finde på banen i Bahrain, hvor Lewis Hamilton og resten af Formel 1-kørerne skal kæmpe for point i sæsonens andet løb.

Danske Kevin Magnussen har igen vist imponerende kørsel og starter løbet som nummer seks.

Grandprixet i Bahrain begynder søndag klokken 17.10 dansk tid.